Un Mondiale per Club da giocare ogni 4 anni a partire dal 2021 con una formula rinnovata e sicuramente più ricca rispetto al format attuale. E' quanto emerso nel consiglio della Fifa a guida Gianni Infantino: ha intenzione di rivoluzionare e rendere più avvincente il torneo che si appresta a diventare il ‘fratello maggiore' della Champions League raccogliendo tutte le big che hanno messo in bacheca almeno 3 Coppe (Real Madrid, Milan, Bayern, Barcellona, Li­verpool, Ajax, Inter, Manche­ster United) oltre alla Juventus e al Paris Saint-Germain e ad altre due società da selezionare tra Manchester Ci­ty, Chelsea, Atletico Madrid, Porto, Benfica e Borussia Dortmund.

La fisionomia del format. La prima edizione sarà a inviti e prevede la partecipazione dei club che – per tradizione di successi – sono tra i più in vista nel panorama internazionale: a rappresentare l'Italia saranno i rossoneri, la ‘vecchia signora' l'Inter e faranno parte del novero di 24 formazioni (suddivise in 3 gironi da 8) che si sfideranno nella seconda metà del mese di giugno prima nella fase a gruppi poi nei confronti a eliminazione diretta tra prime classificate.

La ripartizione dei club. Delle 24 società che saranno ai nastri di partenza del Mondiale per Club, 12 saranno europee (come si apprende dalla Gazzetta dello Sport) mentre l'altra metà di partecipanti vedrà 4, forse 5 squadre provenienti dal Sud-America, 2 dall’Africa, 2 dall’Asia, 2 dal Nord America, una dall’Oceania (che arriverà nell'urna direttamente da uno spareggio con un club sudamericano) e una squadra del Paese ospitante.

Gli introiti per le società. Quanto all'aspetto economico, il giro d'affari stimato è di 12 miliardi di dollari (oltre 10 miliardi in euro) per 4 edizioni (dal 2021 al 2033): di questi, una buona fetta (tra il 70 e il 75%) finirebbe nelle casse dei club partecipanti (60 milioni di dollari, circa 50 milioni in euro) ma il montepremi è destinato a salire in caso di vittoria del torneo fino a un massimo di 130/150 milioni.