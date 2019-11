Nuova vita sportiva per uno degli allenatori più longevi del calcio internazionale, Arsene Wenger. L'allenatore francese che ha di fatto cambiato il modo di interpretare tecnica e tattica in Inghilterra con i sistemi di gioco e i successi in 22 anni sulla panchina dell'Arsenal, adesso si ripresenta al mondo del pallone sotto un'altra veste. Sarà il nuovo capo dello sviluppo mondiale del calcio della Fifa con un accordo preso in queste ore con il massimo organismo del calcio mondiale.

Dalla panchina al ruolo nella FIFA

Wenger, che ha 70 anni, aveva lasciato l'Arsenal senza più prendere un altro incarico di club ma recentemente era stato ritenuto vicino a diventare il tecnico di una serie di squadre di grande livello, che l'avrebbero cercato, tra i quali il Bayern Monaco recentemente orfano di Kovac, esonerato.

Una carriera di grande esperienza

Il 70enne allenatore alsaziano adesso si cimenterà in un ruolo tutto nuovo mettendo a frutto e a disposizione della FIFA la sua enorme esperienza. E' stata la stessa Fifa con un comunicato ad annunciare la carica del francese. Wenger vanta una lunga carriera sulle panchine di Monaco e Arsenal, che ha guidato per 22 anni fino al 2018, vincendo tre volte la Premier League e sette volte la Coppa d'Inghilterra.

La profonda conoscenza e passione di Arsene Wenger per i diversi aspetti del nostro gioco lo distingue come una delle personalità più rispettate nel calcio. Sono lieto di dargli il benvenuto nella squadra. (Infantino, presidente FIFA)

Quale sarà il ruolo di Wenger nella FIFA

Wenger sarà il responsabile della supervisione e guida della crescita e dello sviluppo di questo sport per uomini e donne in tutto il mondo. Sarà anche l’autorità principale in materia di questioni tecniche, sia come membro del Football and Technical Advisory Panels coinvolto nel processo di revisione e processo decisionale dell’IFAB su potenziali modifiche alle leggi del gioco, sia come presidente del FIFA Technical Study Group, che ha condotto l’analisi tecnica dei tornei FIFA dal 1966.