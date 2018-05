Sbeffeggiato, compatito, declassato a portiere non da Champions e adesso anche minacciato di morte. La serata da incubo di Kiev per Loris Karius non è mai terminata: l'estremo difensore tedesco del Liverpool, protagonista in negativo con 2 errori gravissimi che hanno spalancato le porte della vittoria al Real Madrid, ha pianto e s'è disperato, s'è scusato sotto la curva dei tifosi e ha fatto ammenda davanti alla tv, ha scritto un lungo post nel quale s'è cosparso il capo di cenere e fatto ancora mea culpa ma a qualcuno non è bastato. E così i profili social del calciatore tedesco sono stati presi d'assalto da parte dei soliti scalmanati della Rete che hanno riservato al giocatore e alla sua famiglia insulti e pesanti intimidazioni.

A rilancia la notizia dall'Inghilterra è stata la ‘BBC' che ha contestualmente chiarito come la polizia abbia subito avviato un'indagine per quanto accaduto: "Diamo un valore molto importante a questi post sui social, ogni segnale di questo tipo verrà valutato – è la versione delle forze dell'ordine riportata dal network d'Oltremanica -. Siamo già a conoscenza di tutto e tutto verrà esaminato".

A spendere parole d'incoraggiamento nei confronti del compagno di squadra finito nell'occhio del ciclone è stato Mignolet, che Klopp ha relegato a ruolo di vice dell'ex portiere del Mainz giunto in Reds nel 2016 per una somma di circa 6 milioni di euro: "Posso benissimo immaginare come si senta adesso – ha ammesso l'estremo difensore – anche a me di vivere situazioni del genere. Se ha bisogno di qualcuno con il quale confidarsi non ha che da chiedere… io sono qui ma capisco quanto sia difficile per lui in questo momento trovare le parole giuste. Ma al Liverpool sappiamo come possiamo aiutarlo". Lo aiuteranno e nello stesso tempo penseranno a come sostituirlo, con Gianluigi Donnarumma del Milan già nel radar del club.