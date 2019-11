Nel match tra Ascoli e Venezia è successo qualcosa che probabilmente mai si era visto in una partita professionistica. Nel secondo tempo l'arbitro assegna un rigore ai bianconeri. Ninkovic e Da Cruz discutono su chi deve tirare, una parola tira l'altra e la discussione diventa forte. L'attaccante si prende il pallone, il giocatore serbo la prende malissimo e chiede al tecnico Zanetti la sostituzione. L'allenatore lo accontenta, ora però Ninkovic rischia una dura punizione.

Da Cruz e Ninkovic litigano per il rigore

69esimo minuto di Ascoli-Venezia, la squadra di casa si procura un calcio di rigore. Dovrebbe essere un bel momento, la partita è sullo 0-0 e sbloccarla è l'obiettivo dei marchigiani che sono in zona playoff. Ma quel rigore diventa oggetto del contendere tra Da Cruz e Ninkovic. L'attaccante vince la discussione calcia e segna, la partita però finirà 1-1 (pari nel finale di Zigoni). Ninkovic se la prende e dopo il rigore chiede il cambio all'allenatore Zanetti, che inizialmente gli dice di continuare pensa sia solo una reazione figlia della delusione per non aver calciato, ma poi è obbligato a effettuare la sostituzione. La società punirà il giocatore, le parole del d.s. Tesoro:

Ninkovic è deluso perché voleva incidere maggiormente nella gara, questo lo rende nervoso finché non é sereno può dare poco alla squadra, ancora dobbiamo decidere quale provvedimento prendere. Non escludo che possa andare fuori rosa.

Le parole del tecnico Zanetti

Non mi era mai capitata in carriera una cosa del genere e mi dà molto fastidio a prescindere dal battibecco con pubblico e compagno che è sbagliato. Chiedere il cambio a tutti i costi in maniera cosi' plateale non fa bene a nessuno, e nemmeno all'ambiente che deve sopportare tutto ciò. Non sto allenando dei ragazzini, sono dei professionisti. Ninkovic ha grande cuore però fa fatica a gestire le emozioni in campo.

Chi è Nikola Ninkovic

Venticinque anni da compiere Ninkovic è un attaccante serbo cresciuto nel Partizan che è in Italia da tre anni, in cui ha vestito le maglie di Chievo, Genoa, segnò anche due gol in Serie A con i Grifoni, Empoli e da più di un anno con l'Ascoli.