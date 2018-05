Niente Nazionale per Emerson Palmieri e Marchisio: sono infortunati

Il difensore e il centrocampista non risponderanno alla convocazione del commissario tecnico, Roberto Mancini, in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Al momento non sono previste integrazioni della rosa, i due calciatori continueranno le terapie presso i rispettivi club.