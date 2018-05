Marco Verratti ha finito la stagione prima del previsto, causa infortunio. Il centrocampista italiano del Paris Saint Germain è stato operato agli adduttori e per questo dovrà rimanere fermo per diverse settimane. Vale a dire fino alla fine del campionato francese oramai agli sgoccioli così come tutte le competizioni. Senza i Mondiali alle porte, per Verratti ci sarà tempo di recuperare con calma e ripresentarsi al meglio per la preparazione per il prossimo anno.

A darne notizia è stato lo stesso club parigino. Il PSG con un comunicato ufficiale ha informato della buona riuscita dell'operazione cui si è sottoposto il giocatore: "Marco Verratti – si legge nel tweet pubblicato dai parigini – è stato operato quest'oggi a Parigi ai tendini adduttori dal Dr. Reboul. L'intervento è perfettamente riuscito".

Una decisione presa in comune accordo con lo staff medico del Paris Saint Germain e l'entourage dell'azzurro per evitare il prolungarsi dei problemi fisici che oramai da tempo stavano limitandone disponibilità e prestazioni. Verratti, così, salterà le utlime tre partite di Ligue 1 che il Paris Saint Germain dovrà disputare contro Amiens, Rennes e Caen.

Marco Verratti da inizio della stagione ha avuto problemi agli adduttori: un problema che ha coinvolto la tendinopatia dei muscoli delle gambe che lo ha assillato per tutta la stagione. In diversi momenti dell'anno, quando gli impegni lo hanno permesso, aveva già effettuato periodi di riposo e di recupero, però a nulla è servito. Quest'oggi, in accordo con la società, il centrocampista azzurro si è sottoposto ad intervento chirurgico.

Per i parigini è un problema relativo perché il titolo è comunque già in tasca anche se ci sarà l'ultimo traguardo da superare: la finale di Coppa di Francia, che è in programma l'8 maggio contro il Les Herbiers, avversario tutt'altro che insormontabile.