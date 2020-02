Nicolò Zaniolo svela la nuova fidanzata su Instagram, è Elisa Visari

Le ultime notizie su Nicolò Zaniolo non riguardano il recupero dall’infortunio, ma la sua vita sentimentale. La love-story con Sara Scaperrotta infatti è finita, con il centrocampista offensivo della Roma che ha voltato pagina. Zaniolo infatti si sta frequentando con Elisa Visari, attrice e modella. La conferma, come spesso accade, è arrivata sui social, con il calciatore che ha postato una foto in compagnia della ragazza, con tanto di cuore.