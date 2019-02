La Roma se lo gode, ma le grandi manovre sono già iniziate, la Juventus lo vuole e pure il Real Madrid lo sta facendo seguire. In attesa del rinnovo del contratto e dell’esordio in azzurro Zaniolo vuole continuare a strappare applausi, ma nel frattempo pare abbia ripreso più di una volta la mamma Francesca Costa, che in queste ultime settimane è diventata una star del web.

Zaniolo rimprovera la madre, Francesca Costa

La signora Francesca nelle ultime settimane ha avuto un enorme balzo di popolarità e adesso è seguitissima sui social. Questo però non è piaciuto a Nicolò. La madre di Zaniolo, come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, sarebbe stata rimproverata dal figliolo che l’avrebbe bacchetta per alcune foto postate su Instagram: “Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!”. La società ha consigliato alla donna di apparire un po’ meno e di centellinare le interviste, così da lasciare più tranquillo il ragazzo che sta vivendo una fase di crescita notevolissima.