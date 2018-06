Prima un Mondiale da vincere e poi un calciomercato che potrebbe regalargli un nuovo eccezionale trasferimento dopo quello dal Barça al Psg.. E' la caldissima estate di Neymar stella di un Brasile rimessosi in carreggiata in Russia grazie alla vittoria sulla Costa Rica e oggetto dei desideri di un Real Madrid pronto a fare follie per strapparlo al club della Tour Eiffel. E pensare che O'Ney può essere considerato proprio uno dei più grandi rimpianti del club merengues che 12 anni fa non ha sfruttato la possibilità di tesserarlo quando era un ragazzino.

in foto: Foto Twitter

Neymar-Real Madrid, il retroscena di calciomercato del passato

Come raccontato da Sky nella stagione 2005-2006 Neymar è stato ad un passo dal vestire la maglia del Real Madrid. Una foto, recuperata da uno di quei giocatori, ovvero Fran Sol infatti dimostra che un giovanissimo O'Ney era stato inserito dalle merengues nella rosa della squadra under 16, ovvero l'Infantil A, formata dai ragazzi classe 1992. Nel documento, si legge anche il nome dell'attuale stella del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana inserito tra gli attaccanti.

Perché Neymar fu bocciato dal Real Madrid

Nella foto c'è una evidente X sulla foto di Neymar che conferma la bocciatura perentoria di Neymar. Quest'ultimo infatti all'epoca dei fatti non non convinse il tecnico Jesus Gutiérrez che forse lo considerò troppo "leggerino" e non si preoccupò particolarmente delle precoci doti tecniche del ragazzo. Ecco allora che dopo diversi giorni nel quartier generale del club campione d'Europa, il calciatore che inizialmente il Real Madrid voleva ingaggiare, con tanto di richiesta alla Federazione, tornò in patria. E al Santos è poi arrivato il suo exploit che gli ha permesso poi di trasferirsi al Barcellona.

Real Madrid, i calciatori preferiti a Neymar

Croce dunque su Neymar per un Real Madrid che puntò su altri calciatori, in una squadra in cui era presente anche un'attuale stella delle merengues e della nazionale spagnola come Dani Carvajal. Fran Sol, Alex Fernandez o José Maria Barril, che oggi gioca nell'Oklahoma City Energy, nella terza categoria degli Stati Uniiti, Delfin Mosibe, guineano reduce da un'annata in Australia. Profili dunque che non hanno avuto una carriera di primissimo livello, al contrario del campione del Brasile.

Il piano di calciomercato del Real Madrid per Neymar

E chissà che la voglia di riscattare quella bocciatura non rappresenti uno stimolo in più per Neymar, sulla strada di calciomercato che porta al Real Madrid. La dirigenza del Psg continua a chiudere la porta ad ogni indiscrezione relativa al brasiliano, ma Florentino Perez sembra intenzionato a puntare su di lui. Con il futuro di Ronaldo in blanco in dubbio, ecco allora che l'ex Barcellona potrebbe essere l'oggetto di un'offensiva di mercato senza precedenti. Una possibile operazione da 300 milioni di euro, che potrebbe rivoluzionare ulteriormente la storia del calciomercato