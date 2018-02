Neymar ci ha provato, anche cambiando gli scarpini, ma il Real Madrid ha vinto la sfida del Bernabeu e ha rifilato un 3-1 al Paris Saint-Germain che sa quasi di eliminazione dalla Champions League. Al Parco dei Principi servirà un'impresa vera e propria per i francesi che rischiano di uscire ancora per mano di una spagnola dopo il capitombolo col Barcellona l'anno scorso. Durante il match, nei minuti iniziali, proprio il brasiliano ha cambiato le scarpe da gioco non trovandosi alla perfezione sul terreno dello stadio spagnolo. Sempre a marchio Nike ma togliendosi l'ultimo modello per indossare un ‘vecchio' scarpino. Che però non gli è servito per ribaltare il risultato e lasciare il segno nel match.

A post shared by Footy Headlines (@footyheadlines) on Feb 15, 2018 at 5:37am PST

Il PSG sta per essere eliminato dalla Champions League dal Real Madrid, dopo il risultato pesante subito mercoledì sera al Santiago Bernabeu, per 3-1. Per la seconda stagione consecutiva, il PSG ha perso una partita in Spagna che gli potrebbe costare la qualificazione. La scorsa stagione il Barcellona ha eliminato i parigini con una delle più grandi rimonte nella storia del calcio e ieri, dopo che Adrien Rabiot ha lanciato il PSG in vantaggio, il Real ha recuperato con tre gol. Cristiano Ronaldo ha segnato due volte, mentre Marcelo ha insaccato l'altro. Neymar non si è visto.

Durante la partita del Real Madrid, però, Neymar ha fatto un cambio che ha fatto molto discutere – e sorridere – il web. Il calciatore più costoso del mondo, pagato la scorsa estate 220 milioni di euro al Barcellona, ha cambiato gli scarpini durante il match. Neymar ha iniziato la partita indossando le "Nike Mercurial Vapor 360", tuttavia il brasiliano ha faticato a rimanere in piedi durante la partita e continuava a scivolare. Dopo circa 20 minuti ha fatto il cambio tornando sulle sue vecchie scarpe, le "Nike Mercurial Puro Fenomeno".