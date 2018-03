Neymar può andare al Real Madrid? Possibile che il brasiliano lasci Parigi dopo appena una stagione? Possibile che, dopo aver sollevato lo sdegno dei catalani per aver scelto i soldi del Psg al prestigio del Barça, si renda protagonista dell'ennesimo trasferimento del secolo? Nell'estate scorsa il club transalpino si è accollato un'operazione da 222 milioni di euro, 600 nel complesso calcolando anche lo stipendio netto per 5 anni, commissioni e tasse annesse.

Mal di pancia. O Ney, però, in Francia non è felice e nulla ha fatto per nascondere il malessere per un campionato (la Ligue 1) che ritiene tecnicamente scarso – o comunque non competitivo abbastanza rispetto alle proprie ambizioni – e per una società sì ricca ma incapace in Europa di essere al livello di top club quali merengues (che li hanno eliminati dalla Champions) o lo stesso Barcellona.

La strategia. Difficile che possa riprendere la via della Catalogna, gli investimenti sono andati in altra direzione, possibile invece che la stella sudamericana metta piede nella Liga dopo il Mondiale. Come? Ecco il piano svelato dai giornali iberici a cominciare dai costi di un'operazione faronica: 400 milioni di euro per strappare l'ex Santos al Paris Saint-Germain e portarlo al ‘Santiago Bernabeu'. Benzina sul fuoco della rivalità con i blaugrana e al tempo stesso l'ennesima dimostrazione di forza da parte dei blancos.

Domanda legittima: dove trova tutti questi soldi il Real Madrid? A rilanciare la clamorosa indiscrezione è il giornale sportivo ‘As': a dare una mano al Real potrebbe essere lo sponsor Nike. Il colosso americano dell'abbigliamento sportivo ha già il proprio nome vincolato a quello dei madrileni in base a un contratto da 40 milioni di euro all'anno fino al 2020. Solo con l'intervento ‘massiccio' dello sponsor (un po' come accadde con la Qatar Sport Investments nell'estate scorsa) sarebbe possibile condurre in porto un affare del genere. Paris Saint-Germain permettendo, ovviamente.

E Neymar? Attualmente è in riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia che ne ha messo perfino a rischio la partecipazione al Mondiale di Russia 2018. Non c'è pericolo, ci sarà. Quanto al futuro, è ancora tutto da scrivere.