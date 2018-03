A Ferrara la partita di Serie A tra Spal e Bologna, in programma oggi alle 15, si giocherà regolarmente nonostante i timori causati dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. L'intensità della neve nel capoluogo emiliano è diminuita e lo stadio ‘Mazza', tolti i teloni protettivi, ha messo in mostra un bel prato verde (complice anche l'azione del personale che ha provveduto a spalare l'impianto).

Sono tre le gare che in Serie B sono state cancellate per le avverse condizioni meteorologiche: la neve, il freddo e il maltempo hanno imposto il rinvio a data da destinarsi per Pro Vercelli-Perugia, Brescia-Entella (era già chiaro nella giornata di venerdì) e Parma-Palermo, come comunicato dalla Lega Serie B in queste ore. La sfida tra emiliani e siciliani è stata l'ultima ad aggiungersi alla lista: anche in questo caso a farla da padrone è il ‘generale inverno' come si apprende dai comunicati delle società.

Tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche – si legge nella nota della dirigenza emiliana -, la gara Parma-Palermo inizialmente in programma oggi, sabato 3 marzo 2018 alle ore 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi. Successivamente al sopralluogo effettuato nelle ultime ore e tenuto conto delle condizioni degli spalti e delle vie di accesso allo Stadio Tardini in seguito ad una nuova forte precipitazione nevosa, che potrebbe pregiudicare l'incolumità degli spettatori e degli addetti ai lavori, il G.O.S. ha rilevato che non sussistono le condizioni idonee per il regolare svolgimento della gara. Nei prossimi giorni la Lega B comunicherà la data in cui verrà recuperata la gara.

Stessa sorte, a causa della perturbazione che ha investito tutto il Nord Italia, è toccata a un'altra gara del campionato cadetto: a Vercelli, in Piemonte, non ci sarà il fischio d'inizio della sfida tra i padroni di casa e gli umbri. Anche in questo caso, è la neve ad aver causato il rinvio.

In seguito all'abbondante nevicata che sta interessando il Piemonte – si legge nel comunicato -, la partita Pro Vercelli-Perugia, in programma oggi alle 15 allo stadio Silvio Piola, è stata rimandata a data da destinarsi. Lo stadio è completamente imbiancato e il terreno di gioco impraticabile. E' il secondo rinvio consecutivo per la società i via Massaua, che sarà in campo martedì alle 18.30 a Cesena per il recupero della 28esima giornata.

Serie B, il programma della 29sima giornata. Sono cinque le partite da giocare oggi, alle ore 15. La sfida clou è sicuramente quella tra Frosinone e Novara, da segnalare anche la scontro diretto per uscire dalla zona rossa tra Ascoli e Salernitana. Completano il quadro Cittadella-Pescara e Spezia-Cesena. In programma domenica: Avellino-Bari (ore 15), Carpi-Venezia (ore 17.30). Il posticipo di lunedì sera è Foggia-Empoli (ore 20.30).

La classifica. Empoli 50; Frosinone 49; Palermo e Bari 44; Cittadella 42; Venezia 40; Spezia 39; Cremonese e Parma 38; Perugia e Carpi 37; Pescara 36; Foggia 34; Avellino e Brescia 33; Novara e Salernitana 31; Entella 29; Cesena 28; Pro Vercelli 27.