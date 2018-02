Straordinario. Dirompente. Fatale. Il 5-0 rifilato dal Napoli al Cagliari, in trasferta, è un segnale fortissimo lanciato alla Juventus e al campionato. Due le immagini simbolo degli azzurri: la rete del 3-0 che i partenopei hanno realizzato con 11 tocchi come predica il Sarrismo e la costruzione in verticale dell'azione attraverso il palleggio; la punizione a giro calciata da Mario Rui carica d'effetto, arrivata come ciliegina sulla torta al termine di una gara messa in ‘ghiaccio' già nel primo tempo.

In attesa del recupero di campionato della Juventus (potrebbe essere il 14 marzo la data utile per disputare la sfida con l'Atalanta rinviata domenica scorsa), i partenopei volano a +4 in vetta alla Serie A e si preparano alla sfida di sabato prossimo contro la Roma al San Paolo.

Campi innevati, niente allenamento a Castelvolturno.

C'è stato, però, un piccolo inconveniente nelle ultime ore. Nulla di grave. A fermare gli azzurri è stato il maltempo, ovvero ‘Burian', la perturbazione arrivata dalla Siberia che ha portato sull'Italia un clima polare che non ha risparmiato nemmeno Napoli. La città del sole e del mare s'è svegliata sotto un cielo plumbeo e una coltre di neve che ha imbiancato, case, strade e mandato in tilt la circolazione. Solo la neve può fermare questa squadra, costretta a rivedere la tabella di lavoro: niente allenamento mattutino, i campi di Castelvolturno erano completamente coperti così come lo stadio San Paolo, come mostrano le foto postate dalla società sui profili social ufficiali.

Un tappeto di neve sul manto erboso del San Paolo.

Dov'è finito il campo di gioco? L'abbondante nevicata che ha spolverato di bianco Napoli e la Campania ha lasciato un'immagine emblematica: il manto erboso dello stadio San Paolo completamente coperto dalla neve.