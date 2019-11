È un'Inter di ferro. Soprattuto lontana da San Siro. La squadra nerazzurra ha sempre vinto in trasferta in questo campionato ed è l’unica squadra ad esserci riuscita nei cinque principali tornei europei. Il percorso dei ragazzi di Antonio Conte è iniziato con la vittoria sul campo del Cagliari, con l'affermazione per 2-1; poi è arrivato il successo nel derby con il Milan per 0-2 e in seguito le vittorie contro Sampdoria (1-3), Sassuolo (3-4), Brescia (1-2) e ieri quella di Bologna (1-2).

In casa dei felsineri i nerazzurri hanno rimontato nel finale e si sono presi la vetta della classifica per qualche ora. L'Inter non ha subito goal solo in un’occasione, nella stracittadina meneghina vinta con grande merito, ma non sembra interessare molto all'ex commissario tecnico della Nazionale se poi i suoi ragazzi se poi c’è una simile continuità di risultati fuori dalle mura amiche.

L'ultima serie positiva in trasferta con Stramaccioni

L'ultima serie vincente fuori casa di questo tipo stagione 2012/2013 con Andrea Stramaccioni in panchina e Milito-Cassano in attacco. I nerazzurri vinsero contro Pescara, Torino, Chievo, Milan, Bologna e Juventus, che all'epoca era allenata proprio da Antonio Conte. La serie si ferma a Bergamo la settimana dopo il successo allo Juventus Stadium: fu l'Atalanta a fermare la corsa esterna della Beneamata grazie al successo per 3-2.

Lukaku trascinatore fuori casa

Buona parte delle fortune in trasferta dell’Inter passano per i piedi di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato protagonista di rendimenti eccellenti fuori dalle mura di San Siro e, infatti, l'ex calciatore del Manchester United ha realizzato sei delle otto reti lontane dallo stadio Meazza. È un caso che l'andamento del numero 9 rispecchia il trend della squadra nerazzurra in trasferta?