Il Barcellona continua la propria serie d'imbattibilità in Liga: la squadra catalana è riuscita a chiudere sul 2-2 contro il Real Madrid, con doppia rimonta dei merengues, nonostante l'inferiorità numerica dal 48′ per l'espulsione di Sergi Roberto. Adesso l'unico obiettivo della squadra di Ernesto Valverde è quello di chiudere il torneo senza perdere e arrivare fino a 26 vittorie e 9 pareggi in 35 giornate di campionato: un ruolino di marcia che ricorda quello che in Serie A hanno fatto il Milan di Fabio Capello o la prima Juventus di Antonio Conte.

Per questo i tifosi del club catalano al termine del match contro il Real hanno esaltato su Twitter questa grande forza della squadra di Valverde: l'account Fiebre Culé ha scritto "Nessuno ci batte" con una foto di Lionel Messi e Luis Suarez ma, se in Liga non c'è riuscito nessuno, in Champions League la Roma ha battuto il Barcellona e anche in maniera piuttosto roboante, centrando le semifinali della massima competizione continentale in una serata che rimarrà nella storia del club giallorosso.

La risposta del profilo in lingua spagnola della squadra capitolina ha risposto con un paio di emoticon per esprimere disappunto di fronte a tale affermazione ma Fiebre Culé non se l'è presa, anzi l'ha presa con filosofia: "L'account ufficiale della Roma che commenta il mio stato, che famoso sono diventato". Quella notte del 10 aprile ancora brucia molto dalle parti della città catalana: non sarà semplice cancellare quella serata dalle menti dei tifosi culé. Un grande peccato invece che la corsa della Roma si sia fermata dopo una grande notte di calcio come quella contro il Liverpool che ha visto i giallorossi non approdare in finale a causa di un goal di troppo e qualche svista arbitrale.