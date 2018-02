Ha solamente 18 anni ma in 9 partite ha già collezionato 7 reti e 2 assist. E' Reiss Nelson stella nascente dell'Arsenal prossimo sfidante di Europa League del Milan. Un talento straordinario per il quale Arsene Wenger è entrato spesso in frizione con la dirigenza dei Gunners per strappare un immediato rinnovo che significherebbe l'estate prossima l'approdo in prima squadra.

Perchè l'attaccante anglo-zimbawese oggi è il leader indiscusso dell'Arsenal dei giovani che milita nella Premie 2 inglese ma ha anche assaporato l'Europa e la Premier.

Nel mirino delle big.

Dal Real al Psg.

E' già pronto per il calcio dei grandi, con Wenger che ne ha testato le qualità e che è sul taccuino dei big club di mezza Europa dove spiccano i nomi di Real Madrid e Psg, due potenze calcistiche ma soprattutto economiche.

Stella che vale già tantissimo.

Le cronache raccontano di un Wenger arrabbiatissimo. Un po' con tutti, con il proprio club e con i procuratori del ragazzo prodigio. Perché il rischio è di vederselo scappare da sotto gli occhi. Reiss Nelson ha solo 18 anni ma vale già tantissimo e il tecnico francese – che di giovani se ne intende da sempre – non ha intenzione di restare a guardare.

Wenger punta al rinnovo.

Contatto in scadenza nel 2019.

Tanto che nei mesi scorsi ha provato ripetutamente a contattare l'entourage di Nelson per entrare in contatto e aprire una trattativa che portasse al rinnovo: l'attuale accordo scade nel 2019 e il rischio è più che reale. Eppure sembra esserci un braccio di ferro tra allenatore, club e giocatore.

L'Arsenal pensa ai soldi, i procuratori all'asta.

Perché Wenger punta ad avere Nelson la prossima stagione in prima squadra, dopo questa prima di rodaggio, e per questo sta facendo carte false per far rispettare il proprio volere. L'Arsenal sa di avere un talento dal valore enorme e non ha fretta di dover rinnovare a priori: c'è ancora una stagione e mezza per sondare bene il terreno e considerare cosa potrebbe portare il ragazzo anche da un punto di vista economico. E poi c'è il giocatore e i suoi procuratori soprattutto che stanno lavorando dietro le quinte pronti a valutare le offerte di altri club.

Talento emergente.

Tra 16 medi potrebbe andare via gratis, altrimenti, se si trovasse il rinnovo, l'Arsenal potrebbe guadagnarci qualcosa di importante. Ma l'obiettivo di Wenger è di crescerlo nei Gunners. Nelson fa la differenza, ha una rapidità di esecuzione che disorienta. Wenger lo ha sempre utilizzato in Europa League: otto presenze, 314 minuti in campo. Gli ha concesso spazio anche in Coppa di Lega (tre presenze), nella finale della Community Shield (la Supercoppa d’Inghilterra) vinta lo scorso 6 agosto ai rigori per 5-2 contro il Chelsea di Conte, in FA Cup (da titolare, nella sfortunata sfida persa per 4-2 con il Nottingham Forest) e il 20 gennaio lo ha fatto esordire in Premier League nel 4-1 al Crystal Palace di Roy Hodgson.