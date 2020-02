Il viaggio della Juventus verso la finale di Istanbul ha fatto tappa a Lione, per la prima delle due gare dell'ottavo di finale contro la squadra di Rudi Garcia. A margine della sfida europea, Pavel Nedved ha parlato delle ambizioni della formazione di Maurizio Sarri: "La Champions League è una competizione particolare, che ti dà grandissimi stimoli – ha spiegato il vicepresidente bianconero – Sono palcoscenici molto belli, stadi belli, pieni, con la gente che tifa, si gioca a calcio. Calcio europeo, più aperto, dove succedono tante cose, perciò noi siamo una squadra che vuole essere molto europea, stiamo cercando proprio quello".

"Questa è una grande serata che piace a tutti, ai giocatori e ai tifosi – ha aggiunto – Vincere la coppa è un sogno? Questa è una bellissima competizione che sicuramente la Juve vorrà vincere". Al termine dell'intervista Nedved ha anche commentato la battuta del presidente del Lione: "Ha detto che vorrebbe vedere Aouar alla Juventus? Aulas è molto amico del nostro presidente e noi seguiamo tutti i giocatori europei che potrebbero far parte del nostro gruppo. Questo è un giocatore molto, molto interessante".

Le parole di Paratici

Oltre al vicepresidente, prima dell'inizio del match del ‘Groupama Stadium' ha parlato anche il direttore sportivo Fabio Paratici: "La Champions è un sogno, ma ci sono squadre attrezzate per vincerla, non ci siamo solo noi. Abbiamo una squadra competitiva, una rosa competitiva e la Juventus gioca tutte le competizioni, tutte le partite per cercare di vincere, poi ogni tanto gli altri ci rubano l'idea".

"Non bisogna dimenticare che è un torneo e da qui alla fine si gioca su 7 gare, finale compresa. Quindi i dettagli sono importanti, la forza delle squadre, dei calciatori sono importanti, poi un pochino di fortuna serve nel momento opportuno". Dopo aver elogiato nuovamente Cristiano Ronaldo ("È il miglior giocatore di tutti i tempi e averlo nella nostra squadra è sicuramente un vantaggio"), Paratici ha infine parlato dell'obiettivo stagionale della squadra di Sarri: "L'obiettivo è sempre cercare di vincere, abbiamo vinto 8 titoli, faremo di tutto per vincere il nono in Italia, faremo di tutto per vincere anche il decimo. La Champions League la giochiamo partita per partita, turno per turno e vogliamo cercare di vincere tutte le partite".