La posizione del Milan non è cambiata: Leonardo Bonucci non si cede nemmeno adesso che da Madrid – sponda Real – arriva il ‘suggerimento' di Sergio Ramos al presidente Florentino Perez. Prendere il difensore del Milan e della Nazionale, portarlo alla ‘casa blanca' e far sì che giochi al centro del pacchetto arretrato proprio accanto al ‘senatore' delle merengues. Parole che riempiono d'orgoglio l'ex calciatore della Juventus, un'investitura diretta e al tempo stesso un messaggio che arriva forte e chiaro al club rossonero. La replica è stata chiara, anche a fronte di un tentativo d'assalto a gennaio nei confronti del giocatore: non c'è alcuna volontà di aprire una trattativa, fa parte del progetto e resta qui.

Almeno fino al termine della stagione non si muove. Una posizione che il direttore sportivo, Mirabelli, ha avuto modo di ribadire anche nelle settimane scorse respingendo al mittente – di volta in volta – le voci su Chelsea e Manchester City che hanno fatto il paio in questi mesi con le polemiche per il rendimento al di sotto delle attese palesato dall'ex bianconero. Costato 42 milioni di euro e un ingaggio di 7.5 milioni a stagione, Bonucci è stato sotto i riflettori sempre: da quando è arrivato a Milanello e ha chiesto che la 19 venisse attribuita espressamente a lui, fino a quando gli è stata concessa anche la fascia di capitano. Nel bene e nel male (fattore quest'ultimo che ha accompagnato i rossoneri in questa stagione balorda). Inevitabile che fosse così, considerati gli investimenti sostenuti dal club nell'estate scorsa (200 milioni di euro).

Che Bonucci sia nel mirino del Real non è una novità. Nonostante una prima parte di campionato poco felice, l'ex Juve resta un giocatore molto apprezzato nel panorama europeo in virtù di quanto mostrato tra le fila dei bianconeri in questi anni: basta pensare che nel 2015 e nel 2017 ha disputato due finali di Champions, una contro il Barcellona mentre l'altra proprio contro le merengues. Che sia Bonucci-Real oppure Bonucci-Chelsea, Bonucci-Manchester City si tratta di operazioni che non vedranno la luce nella sessione di gennaio a meno che non arrivi la classica offerta – altissima – che non si può rifiutare. Non adesso, non ancora.