Né Juve, né Inter: per Stefan Savic lo scudetto lo merita la Lazio

Stefan Savic ha giocato in Italia con la Fiorentina e adesso è a Madrid. Martedì sera è andato in campo negli ottavi di Champions contro il Liverpool e, dopo il match di Coppa, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A esprimendo un giudizio molto lusinghiero sulla formazione allenata da Simone Inzaghi.