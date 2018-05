Cinque novità, il ritorno di Mario Balotelli (come presagito) e Domenico Criscito, l'esclusione di Daniele De Rossi (anche questa una sorpresa). E' quanto emerge dalle convocazioni ufficiali diramate dal neo commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Sono le prime scelte compiute in vista delle tre amichevoli a chiusura della stagione e in programma nei prossimi giorni: lunedì 28 maggio a San Gallo (in Svizzera, ore 20.45) contro l'Arabia Saudita ci sarà il debutto in panchina e l'inizio della nuova avventura; test seguito pochi giorni dopo da due ‘gare di lusso', ovvero venerdì 1° giugno a Nizza contro la Francia (ore 21) e lunedì 4 giugno a Torino contro l'Olanda (ore 20.45). Nel complesso sono 30 i giocatori selezionati per i primi appuntamenti: raduno nella tarda serata di mercoledì 23 a Coverciano.

La lista dei 30 convocati da Roberto Mancini in Azzurro

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino).

Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori : Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea).

: Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea). Centrocampisti : Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma). Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).

Le sorprese nelle convocazioni. Prima chiamata in azzurro per il difensore della Roma, Emerson Palmieri, per il centrocampista del Torino Daniele Baselli, per il centrocampista del Crotone Rolando Mandragora e per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Quest'ultimo, però, non è alla prima esperienza in assoluto: venne già selezionato dall'ex ct Conte per le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2016 (Azerbaigian e Norvegia) ma la sfortuna e un infortunio lo misero ko obbligandolo a dare forfait. Tra le novità (e anche in questo caso era una decisione nell'aria) c'è il difensore dell'Atalanta, Mattia Caldara. Si rivede in Nazionale anche Domenico Criscito che il ct ha avuto alle proprie dipendenze allo Zenit.

Balotelli si rivede dopo ben 4 anni. L'ultima sua partecipazione ufficiale risale al naufragio del Mondiale di Brasile 2014. La Nazionale battuta dall'Uruguay tornò a casa senza ct e senza presidente federale, entrambi dimissionari dopo il flop in Sudamerica per non essere riusciti nemmeno a superare i gironi. L'attaccante del Nizza ha così la chance di rientrare in gruppo grazie alla stima dell'allenatore che lo volle con sé ai tempi del Manchester City.