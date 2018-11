Anche la Nations League è giunta al momento della verità: la quinta giornata in programma in questa settimana darà i primi verdetti che coinvolgeranno anche la nostra Italia chiamata ad un confronto diretto con il Portogallo con cui ci si gioca la leadership del girone. Ma non è l'unica partita determinante: per le Final Four fondamentali anche i match Olanda-Francia e Croazia-Spagna mentre il Belgio può chiudere i giochi vincendo contro l'Islanda.

Occhi puntati ovviamente sulla cosiddetta Lega A, il raggruppamento in cui ci sono le migliori nazionali continentali suddivise in 4 Gruppi. C'è chi gestirà la situazione, come la Francia che domina il Girone 1 e la Spagna nel Girone 4 e chi, come Belgio o Portogallo, proveranno a staccare un biglietto per le fasi finali.

Orari e sfide di Lega A

Nel gruppo 1, la Francia Campione del Mondo ha già ribadito la propria forza anche in Nations League. Per Deschamps il prossimo impegno è quasi un pro-forma: ai Galletti basterà pareggiare in Olanda per accedere alle Final Four da primatista del Girone. Pogba e compagni sono a quota 7 punti dopo tre partite, a +4 sugli Orange e +5 sulla Germania.

Nel gruppo 2, il Belgio non dovrebbe trovarsi in difficoltà visto che è primo con 6 punti alla pari con la Svizzera, ma con una partita in meno. I diavoli di Hazard hanno la ghiotta occasione per isolarsi in vetta nella sfida contro l'Islanda ed allungare in attesa del colpo decisivo.

Nel gruppo 3 c'è Italia-Portogallo che è un confronto diretto con gli azzurri obbligati a vincere a San Siro in ogni costo, ma la partita ha il sapore del match point per gli ospiti in caso di successo o risultato positivo.

Nel gruppo 4 c'è la Spagna che domina con 6 punti. La prossima sfida è con i vice campioni del mondo della Croazia, in difficoltà con un solo punto in classifica.

Gruppo 1

Olanda-Francia (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Gruppo 2

Belgio-Islanda (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Gruppo 3

Italia-Portogallo (sabato 17 novembre ore 20:45)

Gruppo 4

Croazia-Spagna (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Orari e sfide di Lega B

Nel Gruppo 1 l'Ucraina, già qualificata e a punteggio pieno, al contrario della Svezia, ultima nel gruppo 2 con un solo punto. Nel gruppo 3 è l'Austria prima, con 9 punti dopo tre partite, mentre ci sarà uno scontro diretto nel gruppo 4 con la Danimarca, seconda, che scende in campo in casa del Galles, primo.

Gruppo 1

Slovacchia-Ucraina (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Gruppo 2

Turchia-Svezia (sabato 17 novembre ore 18:00)

Gruppo 3

Austria-Bosnia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Gruppo 4

Gallas-Danimarca (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Orari e sfide di Lega C

Nel gruppo 1 Albania-Scozia mostrerà la reale alternativa alla capolista Israele, mentre nel gruppo 2 alla Finlandia manca solo la matematica qualificazione. Maggiore equilibrio nel gruppo 3, con Norvegia e Bulgaria prime con 9 punti, così come nel gruppo 4 dove è corsa a tre: Serbia-Montenegro vale il primato, con la Romania che potrebbe approfittare per scavalcarle entrambe.

Gruppo 1

Albania-Scozia (sabato 17 novembre ore 20:45)

Gruppo 2

Grecia-Finlandia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Ungheria-Estonia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Gruppo 3

Cipro-Bulgaria (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Slovenia-Norvegia (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Gruppo 4

Serbia-Montenegro (sabato 17 novembre ore 15:00)

Romania-Lituania (sabato 17 novembre ore 20:45)

Orari e sfide di Lega D

Nel gruppo 1 la Georgia è già qualificata, mentre nel gruppo 2 il Lussemburgo, primo, ospita la Bielorussia a -1. Nel gruppo 3 la capolista Kosovo va a Malta e nel gruppo 4 la Macedonia ha la possibilità di allungare in vetta con la trasferta in Lichtenstein.

Gruppo 1

Kazakhistan-Lettonia (giovedì 15 novembre ore 16:00)

Andorra-Georgia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Gruppo 2

San Marino-Moldavia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Lussemburgo-Bielorussia (giovedì 15 novembre ore 20:45)

Gruppo 3

Azerbaigian-Far Oer (sabato 17 novembre ore 18:00)

Malta-Kosovo (sabato 17 novembre ore 18:00)

Gruppo 4

Gibilterra-Armenia (venerdì 16 novembre ore 20:45)

Liechtenstein-Macedonia (venerdì 16 novembre ore 20:45)