Giochi fatti, con vincitori, vinti e retrocessi. La prima Nations League ha concluso la sua prima fase in queste ore. Con il turno in programma questa sera si assestano gli ultimi 90 minuti e le classifiche finali determinando chi potrà partecipare alle Final Four di giugno dove ci si contenderà il primo trofeo di questo nuovo torneo e chi invece per la prossima edizione dovrà ripresentarsi nella stessa Fascia o in una diversa (in base alla eventuale promozione o retrocessione).

Fatto sta che dopo le partite in programma questa sera (alle 18 e alle 20.45) ci sarà un tabellone ben delineato in quella che è già stata definita la seconda fase e che avrà luogo in estate con le gare tra le migliori nazionali europee. Con un occhio attento agli Europei 2020 per i quali la Nations League riserva anche dei posti a chi se lo merita sul campo.

Le Final Four: trofeo e Euro 2020

Le prime classificate dei gironi che compongono la Lega A – la Lega delle migliori Nazionali per ranking – si qualificano per la Final Four che assegnerà il trofeo e che si terrà in Portogallo dal 5 al 9 giugno 2019. Le squadre qualificate si affronteranno secondo il meccanismo di semifinali e finale e gli accoppiamenti saranno determinati da un sorteggio che si terrà il prossimo 3 dicembre 2018.

Un posto a Euro2020 per la vincitrice

La Final Four varrà anche come playoff che consegnerà alla vincitrice la partecipazione ai prossimi Europei 2020 sempre che la nazionale vincente non abbia raggiunto questo obiettivo attraverso le normali qualificazioni.

Le nazionali ‘salve' e l'importanza della classifica

Le Nazionali che non sono riuscite a vincere il girone della propria Lega ma che non sono retrocesse, resteranno nella Lega di appartenenza anche per la prossima edizione della Nations League. Tuttavia la classifica finale della Nations League ha un valore preciso per determinare in quale fascia verrà inserita ogni singola nazionale in vista del sorteggio per le qualificazioni a Euro 2020 che è in programma il prossimo 2 dicembre.

I criteri per il sorteggio a Euro2020

Le squadre in Lega A occuperanno le posizioni 1-12 in base a criteri ben precisi e cioè: la posizione ricoperta nel proprio girone, punti guadagnati, differenza reti, gol segnati, e via dicendo. Le squadre Lega B ricopriranno invece le posizioni 13-24 e così via fino alla Lega inferiore.

Italia, peggiore seconda della Lega A

Ad esempio, l'Italia che ha chiuso in 2a posizione a 5 punti con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta (0 differenza reti con 2 gol fatti e 2 subiti) è sicuramente la peggiore seconda della Lega A. Le altre seconde hanno fatto meglio: il Belgio ha 9 punti , le Furie Rosse della Spagna 6, gli stessi dell'Olanda, attualmente seconda dietro alla Francia (a quota 7) ma con una gara ancora da disputare.