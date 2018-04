Sono in arrivo i Mondiali e ogni giorno si avvicina il momento della verità. Per tutte le nazionali qualificate è incominciato anche il conto alla rovescia e il controllo sistematico dei giocatori sparsi in giro per il mondo e in odore di convocazione. Un monitoraggio completo sullo stato di forma, su eventuali infortuni, su soluzioni tattiche e tecniche ben precise. E così, ad ogni stop o problemi scatta subito l'allarme rosso.

E' accaduto anche con la Serbia che adesso è in apprensione per le condizioni di Nastasic che milita nelle file dello Schalke04 e che si è infortunato. L'ex Fiorentina si è infortunato al ginocchio e adesso bisognerà attendere nuovi esami strumentali per capire la reale entità del problema e i tempi di recupero.

In un comunicato ufficiale il club ha confermato lo stop. Nastasic dovrà stare fermo dalle 6 alle 8 settimane, ragione per cui è a rischio la sua presenza alla kermesse estiva in Russia con la maglia della Serbia: "Il dipartimento medico dello Schalke 04 ha indicato il tempo di inattività in 6-8 settimane. Resta quindi da capire se potrà prendere parte alla Coppa del Mondo in Russia".

Nastasic un punto fermo nella sua nazionale. Con la maglia della Serbia ha fino a questo momento collezionato 27 presenze pur non segnando alcun goal, giocando da titolare l'ultima amichevole disputata lo scorso 28 marzo. In Russia sarebbe un sicuro convocato e titolare ma nisognerà a questo punto aspettare.

Anche il tecnico dello Schalke04 è preoccupato dalla situazione. Tedesco lo ha confermato in conferenza stampa: "Ci dispiace dover fare a meno di Nastasic, è stato parte integrante e fondamentale di questa nostra stagione. Bon sappiamo quando rientrerà ma per fortuna all'interno della squadra c'è abbastanza qualità per cercare di sopperire alla sua assenza".