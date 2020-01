"Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina". Quando i tifosi viola intoneranno come sempre il celebre inno sugli spalti del Franchi prima del match col Genoa, il pensiero andrà immediatamente a Narciso Parigi. Il musicista, artista e tifoso della formazione gigliata è morto poche ore fa nella sua casa sulle colline fiorentine a 92 anni. Un segno indelebile lasciato nella storia del club e nel cuore del popolo fiorentino, grazie alla canzone composta per la propria squadra del cuore nel 1931.

Morto Narciso Parigi, lutto al braccio e minuto di raccoglimento prima di Fiorentina-Genoa

"Per sempre di Firenze vanto e gloria", così la Fiorentina ha ricordato Narciso Parigi scomparso oggi a 92 anni. Una vera e propria leggenda viola, compositore nel 1931 del celebre inno del club del capoluogo toscano ("Garrisca al vento il labaro viola…"). In occasione della partita interna contro il Genoa, minuto di raccoglimento al Franchi, con i calciatori di Iachini che indosseranno il lutto al braccio. Ci sarà sicuramente un'atmosfera particolare sugli spalti, con l'emozione a farla da padrone soprattutto quando al momento dell'ingresso in campo della squadra partirà come sempre lo storico inno della Fiorentina.

Quando Narciso Parigi raccontò il retroscena sull'inno della Fiorentina e i giocatori dell'Inter

Il club del patron Commisso ha ricordato Narciso Parigi a più riprese anche sui propri canali social. Postato anche un video in cui il compositore, in un'intervista ha raccontato come è nato l'inno, con tanto di retroscena sui giocatori dell'Inter: "Ero bambino e ragazzo e lo conoscevo ma non lo davano allo stadio, anche se in Curva Fiesole si sapeva. A Milano una volta incidevo con l’EMI e mangiavo alla colline pistoiesi dove c’era l’Inter e loro mi venivano a sentire incidere. Erano tutti amici. Un giorno avevo l’incisione e avevo 3-4 ore nello studio. Rimasi lì e in due ore insegnai loro l’inno della Fiorentina scrivendo i testi, e feci fare i cori ai giocatori dell’Inter. Il primo inno. Volevano tutti bene alla Fiorentina".

Il testo dell'inno della Fiorentina di Narciso Parigi

Garrisca al vento il labaro viola. Sui campi della sfida e del valore. Una speranza viva ci consola, abbiamo undici atleti e un solo cuore. Oh fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina. Oh fiorentina, combatti ovunque ardita e con valor. Nell'ora di sconforto o di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia. Maglia viola lotta con vigore, per esser di Firenze vanto e gloria. Sul tuo vessillo scrivi forza e cuore, e nostra sarà sempre la vittoria. Oh fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina. Oh fiorentina, combatti ovunque ardita e con valor. Nell'ora di sconforto o di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia.