Il Napoli sembra avviato verso una grande rivoluzione. Sarri è vicino al passo d’addio. De Laurentiis lo incontrerà molto presto, ma i segnali sono abbastanza chiari. Le strade si separeranno. Gli azzurri cambieranno dopo tre anni la guida tecnica. Il settimo allenatore del Napoli dell’era De Laurentiis potrebbe essere Paulo Fonseca dello Shakhtar, che pare al momento il favorito, anche se di nomi se ne fanno tanti e di certezze assolute non possono esserci. Il cambio d’allenatore porterà una rivoluzione anche nella squadra, che potrebbe cambiare radicalmente.

Si parla di tante uscite per il Napoli. Jorginho e Koulibaly hanno molto mercato e piacciono alle big d’Europa, che dovrebbero però sborsare decine di milioni se vorranno acquistarli. Anche Hysaj potrebbe essere ceduto, perché Sarri potrebbe decidere di portarlo con sé. Reina è già del Milan, mentre sembra vicino alla cessione Dries Mertens. Il belga ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, una cifra non altissima per un giocatore che negli ultimi due anni ha segnato più di 50 gol. Mertens piace molto al Manchester United.

Il Napoli sta sondando il mercato degli attaccanti. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ il d.s. Giuntoli sta seguendo da vicino tre giocatori. In pole position sembra esserci Facundo Ferreyra, detto ‘El Chucky’, che ha punito gli azzurri in Champions e potrebbe arrivare con il tecnico Fonseca. L’argentino è un attaccante svelto che con lo Shakhtar ha avuto sempre un’alta media realizzativa. Milik, Callejon e Insigne non si toccano, ma un altro esterno offensivo arriverà. Nell’elenco dei desideri non ci sono più Verdi e Politano, ma Iago Aspas attaccante del Celta, con un passato al Liverpool, che può giocare sia da prima che da seconda punta, e il francese Thauvin, esterno che ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi dodici mesi con il Marsiglia e che è nel mirino di tante grandi squadre europee.