Il Napoli non ha vinto lo scudetto, chiuderà al secondo posto e con il proprio record di punti. La squadra di Sarri ha mostrato un bel gioco e un paio di giocatori di grande livello che naturalmente adesso hanno un grande mercato. I giocatori che avranno le maggiori richieste nel mercato estivo saranno Jorginho e Koulibaly, che hanno molti estimatori in Premier League. Entrambi vengono valutati circa 60 milioni di euro.

Non è un mistero che Jorginho abbia molto mercato in Inghilterra. Il regista del Napoli ha brillato in campionato e anche in Champions. Guardiola lo ha messo nell’elenco dei desideri per il suo Manchester City, che dopo aver vinto il campionato con 100 punti (record assoluto) l’anno prossimo andrà a caccia del bis e soprattutto della Champions League. Anche l’altra squadra di Manchester, lo United, ha fatto seguire l’italo-brasiliano che al momento non sembra certo di rimanere al Napoli, ma il mercato è sempre ricco di sorprese.

Uomo mercato assoluto è Kalidou Koulibaly, che però in una recente intervista ha detto che se fosse per lui il Napoli non lo lascerebbe mai. Ma le offerte piovono dalla Premier League. Il Daily Express ha scritto che, oltre al Chelsea e al Manchester United, anche l’Arsenal si sarebbe fatto sotto. Il successore di Wenger ancora non è stato scelto, ma nell’arco di pochi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore dei Gunners che forse deciderà di rinforzare la difesa e il senegalese senza dubbio sarebbe un buonissimo acquisto. Anche Koulibaly viene valutato 60 milioni di euro. In questo caso bisognerebbe capire se il giocatore accetterebbe l’offerta dell’Arsenal, che per il secondo anno consecutivo giocherà l’Europa League.

E dalla Premier League c’è chi, sempre lo United, tiene d’occhio Dries Mertens, il belga è uno dei big del Napoli che potrebbe salutare al termine della stagione. Ma a differenza di Koulibaly e Jorginho nel contratto dell’attaccante c’è una clausola da 28 milioni che permette al giocatore di liberarsi.