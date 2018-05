Chi è il giocatore che ha segnato 20 gol in un altro campionato e il Napoli – come annunciato dal presidente, Aurelio De Laurentiis – ha già preso? Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative degli azzurri si accendono grazie alle parole del massimo dirigente che, nel giorno in cui parla del futuro di Maurizio Sarri e delle scelte in panchina, allarga il campo della discussione rispetto alle voci sull'allenatore e sulle possibili cessioni.

Abbiamo una rosa di giocatori importanti, qualcuno ha clausole rescissorie e potrebbe andare via – ha ammesso il numero uno dei partenopei -, però già stiamo lavorando con Giuntoli (il direttore sportivo, ndr) per ingaggiarne altri ancora più importanti. Abbiamo preso un giocatore che sta giocando in un altro campionato e che ha già fatto 20 gol.

Quattro nomi, altrettanto differenti gli identikit che fanno riferimento ai calciatori che si avvicinano alla descrizione fatta dal patron. Unico indizio concesso, il numero di reti messe a segno nel torneo d'appartenenza. Difficile fare una scrematura ed essere precisi, però si può concentrare l'attenzione su alcuni profili che sembrano fare al caso dei partenopei.

Moussa Marega, maliano del Porto

Moussa Marega ha 27 anni e indossa la maglia del Porto. Originario del Mali, è nato in Francia (a Les Ulis) e veste la maglia dei Dragoni dal 2016. Calcia di destro e come ruolo principale è una seconda punta ma in attacco può occupare anche la posizione di attaccante centrale (alla Mertens, per intenderci) oppure disimpegnarsi su entrambe le corsie. Quanto costa Marega? Ha un contratto che lo lega ai ‘dragoni' fino al 2020 e un valore di mercato che Transfermarkt identifica tra i 12 e i 16 milioni di euro, quotazione raggiunta in questi ultimi 2 anni. Nell'ultima stagione ha segnato 22 gol in 33 partite nel torneo lusitano.

in foto: Le schede di Moussa Marega, Timo Werner, Florian Thauvin e Mario Balotelli (fonte whoscored.com)

Timo Werner, la stella tedesca del Lipsia

Non è la prima volta che il nome di Timo Werner è accostato al Napoli. Tedesco, 22 anni, indossa la maglia del Lipsia (contratto fino al 2020) ed è nell'orbita della nazionale. Gli azzurri lo hanno incrociato nel doppio confronto di Europa League dal quale sono usciti sconfitti dopo la ‘retrocessione' dalla Champions. La valutazione di mercato è abbastanza alta, commisurata sia all'età del calciatore sia al potenziale tecnico: costa 60 milioni di euro, un investimento importante per il club per un ragazzo che nell'ultima stagione ha realizzato 19 gol in 43 apparizioni nel suo club. In che ruolo gioca Werner: è essenzialmente una prima punta che calcia di destro, all'occorrenza può essere impiegato anche in posizione più esterna nel tridente offensivo.

Florian Thauvin, ala del Marsiglia

Florian Thauvin, 26 anni, è l'ala destra dell'Olympique Marsiglia protagonista della finale di Europa League contro l'Atletico Madrid. E' uno dei punti di forza dei francesi guidati da Rudi Garcia (nome finito nel calderone dei possibili sostituti di Maurizio Sarri alla guida del Napoli). Cosa fa pensare che i partenopei siano interessati a lui? Si vocifera che osservatori del club partenopeo abbiano assistito alla semifinale di Coppa contro il Salisburgo: calcia di sinistro e in campo può essere schierato anche sulla corsia mancina oppure nei panni del trequartista. Alle spalle ha anche una breve esperienza in Inghilterra (nel Newcastle di Rafa Benitez) oltre ad aver indossato le casacche di Lille e Bastia. Valore di mercato: circa 30 milioni in virtù anche del contratto fino al 2o21. Quest'anno ha realizzato 20 gol in Ligue 1.

Mario Balotelli, un affare a costo zero

Che Aurelio De Laurentiis abbia vinto le propria reticenza nei confronti di Mario Balotelli? L'attaccante mai ha fatto mistero della possibilità di vestire la maglia azzurra ma, al tempo stesso, ha sempre ricordato di come le resistenze nei suoi confronti fossero di altra natura. L'ex milanista ha caratteristiche chiare: è una punta centrale, forte fisicamente, il classico ariete da utilizzare per dare maggiore potenza al tridente offensivo. E' nel pieno della maturità (ha 28 anni), ha desiderio di tornare in auge in Serie A e in chiave Nazionale, può ancora fare la differenza. Quanto costa? Sarà libero a parametro zero a giugno, quando scadrà il contratto con il Nizza. In stagione ha segnato 23 gol, di cui 15 nel campionato francese.