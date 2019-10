Arkadiusz Milik è tornato. Terza partita da titolare consecutiva in Serie A con gol per il polacco che sta vivendo un momento d'oro. Nel match contro l'Atalanta, l'ex Ajax ha firmato la sua quarta rete stagionale, rivelandosi una spina nel fianco della difesa avversaria. I tempi sembrano ora davvero maturi per mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto di Milik, che gli azzurri vogliono blindare con tanto di ritocco dell'ingaggio, ponendo fine ad un vero e proprio tormentone di mercato

Il Napoli ha ritrovato Milik, i numeri del bomber

Il Napoli ha ritrovato Arek Milik. Contro l'Atalanta il bomber ha ripagato la fiducia di Ancelotti trovando il gol per la terza volta consecutiva in Serie A. Quattro le reti messe a referto nelle ultime tre partite dal polacco che si è messo alle spalle il difficile avvio stagionale, dopo un'estate in cui il suo nome è stato accostato anche al mercato in uscita. Condizione fisica ottimale, con gli infortuni che sembrano ormai far parte del passato, consapevolezza dei propri mezzi, e voglia di prendersi una maglia da titolare con continuità nonostante la concorrenza in un reparto offensivo in cui sono arrivati anche Lozano e Llorente.

Arkadisuz Milik e il rinnovo del contratto con il Napoli

Milik sta convincendo tutti, e la standing ovation concessagli dal San Paolo al momento del cambio ne è la conferma. Il ritrovato feeling con il Napoli e con Napoli è il preludio al rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti le prossime ore saranno decisive per il prolungamento del vincolo che lega il polacco al club azzurro, oggetto già di discussione da diverse settimane.

Quanto guadagna Milik di stipendio, le cifre dopo il rinnovo del contratto

Il bomber è legato alla società del presidente De Laurentiis fino al 2021. Previsto un prolungamento del contratto, con tanto di ritocco dell'ingaggio: Milik percepisce attualmente 2.5 milioni e potrebbe arrivare ad incassare dopo il rinnovo 3-3.5 milioni di euro. Le parti dovrebbero sedersi al tavolo delle trattative per le firme già entro questo fine settimana, con l'agente del giocatore pronto a chiudere il discorso. Il futuro di Milik dunque è sempre più azzurro.