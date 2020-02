Operazione di mercato in uscita per il Napoli. Leandro Henrique do Nascimento, meglio noto come Leandrinho, lascia la squadra azzurra per trasferirsi in prestito in Brasile. Il Red Bull Bragantino ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dell'attaccante classe 1998, conservando anche un opzione per un eventuale acquisto. Chance in patria per un calciatore che finora non è riuscito a trovare mai spazio in campo nel Napoli.

Napoli, Leandrinho al Red Bull Bragantino. È ufficiale

Il Red Bull Bragantino ha ufficializzato, anche attraverso i suoi canali social, l'ingaggio di Leandrinho. Il club che milita nella seconda divisione brasiliana si è assicurato le prestazioni del giovane e duttile attaccante classe 1998 con la formula del prestito fino a giugno. La società verdeoro potrà sfruttare un'opzione di riscatto, nel caso in cui il calciatore dovesse dimostrarsi all'altezza della situazione. Nuova avventura professionale dunque per Leandrinho che nella prima parte di stagione era rimasto in terra partenopea senza però riuscire a lasciare il segno, senza collezionare presenze in prima squadra.

Leandrinho, poche gioie al Napoli e zero presenze in prima squadra

Cresciuto nell’Ituano, Leandrinho è passato poi nel Ponte Preta con cui ha esordito tra i professionisti. Nel 2017 il Napoli ha piazzato il colpo di mercato, con il ragazzo arrivato tra grandi aspettative anche alla luce di quanto fatto con le nazionali giovanili di categoria. Subito incisivo tra Primavera e Viareggio Cup, ha iniziato ad essere convocato in prima squadra, senza però mai riuscire ad esordire. Nella scorsa annata è arrivato il prestito all’Atletico Mineiro non troppo fortunato. Il ritorno in azzurro si è rivelato senza squilli: in questa stagione è stato nuovamente aggregato alla prima squadra, anche da Gennaro Gattuso (nel match col Parma), ma ancora una volta non è riuscito ad esordire. Ora per lui la chance per rilanciarsi.