In porta ci sarà ancora Ospina, al momento a tempo indeterminato perché per Meret si attende ancora l'ultimo esito che indicherà i reali tempi di recupero. L'ex di Spal e Udinese – insieme a Ghoulam – è tra i più attesi dai tifosi e non solo: per cancellare al più presto l'avvio faticoso della retroguardia azzurra lo stesso Carlo Ancelotti conta di riavere il prima possibile tutti i titolari.

Purtroppo però, ad oggi non si sa quando rientrerà Alex Meret: il rientro del giovane portiere azzurro si è allungato a causa di un’infiammazione del tendine di un dito. Ciò complica i programmi azzurri che punta fortissimo sul giovane portiere arrivato quest'estate per sostituire Pepe Reina finito al Milan.

Un mercato complicato. Una scelta che in estate è stata più che travagliata con il Napoli che si è ritrovato a dover rincorrere un titolare di qualità per un ruolo comunque fondamentale. Alla fine, il club azzurro ha optato per tre nuovi giocatori tra i pali: Alex Meret, Karnezis e Ospina. La prima scelta resta il giovane ex spallino per il ruolo di secondo, invece è aperta la staffetta.

I fallimenti di Karnezis e Ospina. La prima partita – con Meret fuori dai giochi – è ricaduta su Karnezis che però al debutto al San Paolo, malgrado la vittoria in rimonta sul Milan, non è piaciuto: due gol subiti senza mai dare la sensazione di essere decisivo. Così, nei due match successivi ecco Ospina prendere le vesti di titolare. Altra mezza delusione: due partite in chiaroscuro con l'ultima a Marassi decisamente negativa.

Le responsabilità di Meret. La soluzione, dunque, potrebbe essere proprio Alex Meret: il giovane portiere, classe 1997, avrà però subito una grande responsabilità, visto che i suoi sostituti al momento non hanno brillato. Tutti a Napoli aspettano di vedere il debutto dell'ex estremo difensore della SPAL che dovrà ridare sicurezza ad un reparto quasi al disarmo.