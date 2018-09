Manca dall'inizio del campionato e la preparazione non è stata effettuate. Eppure Faouzi Ghoulam è un punto fermo per Carlo Ancelotti e il Napoli. Tanto che dopo la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria, molti pensieri sono andati al difensore e al suo recupero. Si contano oramai i giorni per il suo rientro che molti considerano fondamentale in una difesa che ha dimostrato più di una lacuna.

Tutti in attesa di Ghoulam. L'esterno azzurro sta per recuperare al cento per cento dai problemi che ha avuto, prima al crociato e poi al menisco del ginocchio, ed è atteso venerdì da una visita decisiva a Villa Stuart che potrebbe finalmente svelare le reali tempistiche di recupero. Tutti si augurano che possa tornare a disposizione per ridare al reparto arretrato quella compattezza che sembra aver perduto in queste prime giornate.

Il problema del Napoli: la difesa. Il problema di questo Napoli, infatti, è nella difesa. Contro la Sampdoria ogni tiro si è trasformato in rete e nelle prime tre giornate i dati sono disarmanti: sei tiri all'interno della porta e sei centri avversari. Carlo Ancelotti lo sa bene e attende anche l'esito dell'ultimo responso medico di venerdì, con ansia: Ghoulam è ritenuto una pedina fondamentale, tanto che in estate sono state allontanate tutte le sirene di mercato.

Via la placca e ritorno in campo. Adesso, si dovrà capire come si pronuncerà il professor Mariani che dovrà verificare la risposta del ginocchio destro dell'algerino dopo l'intervento del 4 luglio. Se tutto sarà nei parametri previsti si procederà a rimuovere la placca di titanio, che è il primo passo verso il ritorno in campo. A quel punto, Ancelotti potrà contare su uno dei perni dello scorso campionato.

La spina Ospinna. Intanto, si dovrà ancora puntare su Ospinna: Meret sembra infatti destinato a rimanere in infermeria, a causa di una infiammazione al tendine del dito. E questo fino a fine mese, vale a dire per altri due-tre turni di campionato. Un piccolo grande problema viste le prestazioni di Ospinna che non sta dando le garanzie sperate. Anche in questo, Ancelotti sarà obbligato a fare di necessità, virtù