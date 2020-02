Napoli-Torino è l'anticipo serale della ventiseiesima giornata della Serie A 2019/2020. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le 20.45. La squadra di Gattuso è reduce da un bel pareggio conquistato con il Barcellona nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. I partenopei con il tecnico calabrese hanno intrapreso la strada giusta, hanno vinto sei delle ultime partite (coppe comprese), ma il San Paolo troppo spesso è stato un tabù, addirittura sei le sconfitte casalinghe in campionato. E la partita con i granata sarà sicuramente dura, perché il Toro ha bisogno di punti. L'esonero di Mazzarri non è stato seguito dalla cosiddetta scossa. Longo ha perso entrambe le partite da tecnico dei granata. Insomma, chi si ferma è perduto. E sia il Napoli che il Torino vogliono vincere la gara del San Paolo. La partita sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su DAZN, l'evento sarà disponibile anche in streaming su DAZN e Now TV.

Dove vedere Napoli-Torino in tv

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta in tv in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile sulla piattaforma a pagamento, ma potrà essere seguita anche dagli abbonati di Sky sul canale 209, visibile dagli abbonati Sky che hanno attivato l'abbonamento a DAZN. Dopo la partita sarà possibile rivedere gli highlights ed eventuali episodi da moviola. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tirobocchi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Napoli e Torino

Sarà possibile seguire Napoli-Torino non solo in tv ma anche in streaming, sfruttando una connessione a internet. Questa soluzione è possibile in due modi: o usando dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi all'app di DAZN, che permette agli utenti di seguire l'incontro del San Paolo con tanti dispositivi diversi, oppure collegandosi a Now Tv.