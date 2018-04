Napoli pronto per la volata scudetto? La trasferta di Milano potrà dirci tante cose. Gli azzurri hanno vinto una partita incredibile contro il Chievo la scorsa settimana e ora affronteranno il Milan di Gattuso in un match molto significativo: la gara di domenica apre la strada per la squadra di Maurizio Sarri all'avvicinamento della sfida dello Stadium contro la Juventus e, per questo motivo, oltre quattromila dei cinquemila tagliandi a disposizione dei tifosi azzurri per San Siro sono già stati venduti. Allo stadio meneghino potrebbe esserci un'invasione di sostenitori del Napoli con i non residenti in Campania sparsi per il resto dell'impianto.

Sospesa la vendita per Torino

Se per Milano non ci sono problemi, i dubbi restano sulla presenza dei tifosi del Napoli all'Allianz Stadium domenica 22 aprile per il "match scudetto" contro la Juventus. È stata ufficialmente sospesa la vendita dei biglietti per i residenti in Campania ma una decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni. Ecco il comunicato dell'Osservatorio:

Per l'incontro di calcio Juventus-Napoli, l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi del rischi connessi alla gara e, nel frattempo, incarica la Lega di Serie A di dare comunicazione alla società sportiva Juventus F.C. di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania e per il settore ospiti.

Dieci goal su azioni d'angolo

Per la sfida contro il Milan rientreranno Raul Albiol e Jorginho e giocherà Maggio per lo squalificato Mario Rui, con Hysaj che si muoverà sulla fascia sinistra. Con la rete di Diawara contro il Chievo Verona sono dieci i gol del Napoli da azioni di calcio d'angolo. Dove non si arriva con il gioco in velocità si può arrivare con soluzioni alternative da non sottovalutare. Un inserimento di Milik nella formazione titolare potrebbe portare a sfruttare meglio e con più frequenza questo tipo di giocata. Vedremo se Sarri rischierà il polacco dall'inizio a Milano o lo farà partire nuovamente dalla panchina.