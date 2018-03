Continua il nostro viaggio nei vari settori giovanili d’Italia alla scoperta dei talenti del domani. La nostra ricerca, questa volta, fa tappa nel quartier generale del Napoli di De Laurentiis, non proprio una delle società note per investimenti sui giovani, ma che nel corso degli ultimi anni, sta cercando di curare al meglio anche il proprio vivaio. E proprio dalla squadra Primavera degli azzurri, vi presentiamo uno dei calciatori che forse non tutti conoscono, ma che ben presto farà parlare di sé. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli, difensore centrale, 17 anni, classe 2000, che la dirigenza partenopea sta tenendo sott’occhio.

Un calciatore molto considerato dal club e che alle spalle ha già l’esperienza al Carpi prima di fare poi ritorno a Napoli. Tra convocazione in Nazionale e lo sforzo della società di vincere la concorrenza di altri club interessati, il club di De Laurentiis fa capire la sua ferma intenzione di voler puntare presto su questo calciatore dall’enorme talento. Vediamo allora 5 aspetti che riguardano il centrale difensivo della Primavera azzurra.

Alessandro Zanoli è uno dei punti fermi della Primavera del Napoli e l’investimento fatto dalla società per accaparrarsi questo calciatore, è stato davvero notevole proprio certa di un riscontro positivo da parte del calciatore. Nella stagione 2017/2018, la squadra Primavera degli azzurri, ha fatto scendere in campo il calciatore per 12 volte in Primavera 2a realizzando anche un gol il 25 novembre contro la Pro Vercelli.

Ad oggi, nel torneo Primavera 1, è sceso in campo per 5 volte. Un calciatore che però, oltre al ruolo di difensore centrale, può giocare benissimo anche nel ruolo di terzino destro con ottimi risultati. Qualità, quantità e capacità di adattamento in altre zone del campo. Se il Napoli dei grandi chiamerà, siamo certi che Zanoli risponderà presente.

Alessandro, cresciuto nel settore giovanile del Carpi, nasce calcisticamente come terzino destro, ma ha giocato sia come centrale in una difesa a tre che come esterno d’attacco a sinistra. Una delle sue più grandi doti è dunque la duttilità tattica che ha spinto il Napoli ad investire su di lui.

I partenopei infatti, grazie ai buoni rapporti del ds Giuntoli con la società emiliana, lo scorso gennaio hanno preso il classe 2000 in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni bruciando la concorrenza.

Ad inizio anno Zanoli è stato anche convocato dal tecnico federale Daniele Franceschini per il Torneo dei Gironi Under 18 presso il Centro Tecnico Federale Coverciano andato in scena dal 6 all’8 gennaio.

in foto: Il rendimento per ruolo e per squadra (Transfermarkt)

La formazione della quale ha fatto parte il 17enne carpigiano ha vinto il Triangolare battendo sia la Selezione A di Federico Guidi che la Selezione B di Alberigo Evani.

Il Napoli, dall’era De Laurentiis in poi, sta compiendo passi da gigante sotto tutti i punti di vista diventando, in poco tempo, una seria contender per lo scudetto ma anche una habitué delle competizioni continentali. Per crescere ancora, stadio a parte, però, serve anche altro, come ad esempio, lo sviluppo della propria ‘cantera’ e l’espansione del comparto ‘scouting’.

E qui Giuntoli sembra stare lavorando al meglio con l’operazione Zanoli, fra tante, a dimostrarlo. E infatti, per accaparrarsi le prestazioni di Zanoli, i partenopei hanno dovuto battere la concorrenza di Genoa e Torino, da tempo sulle tracce del giocatore assicurandosi un talento di sicuro valore e, si spera, al buon avvenire.

Un ragazzo, lo descrivono, posato, tranquillo, appassionato e, soprattutto, grato. Di quella gratitudine propria degli uomini veri, autentici in grado, cioè, di comprendere al meglio quanto, ogni singolo giorno, ogni singolo momento o consiglio valgano nella vita di un ragazzo. E così, nel giorno del suo addio al Carpi, terra natia del terzino destro, ecco arrivare un lungo post, quasi da brividi, su Instagram per il suo recente passato.

Sono già passati 9 anni dalla prima volta che indossai la maglia biancorossa: una maglia che ho sempre onorato, portandola in alto in ogni battaglia, in ogni campo, in ogni città. Oggi finisce un ciclo che avrei voluto non finisse mai, ma facendo questo sport con passione e con lo spirito di una persona con degli obiettivi in testa, si sa che a volte bisogna prendere decisioni o siamo costretti a prenderle per il nostro bene, guardando oltre al domani, ma pensando al futuro.

Sono stati anni pieni di gioie e dolori ma grazie alla famiglia che ho trovato in questa squadra non mi sono mai abbattuto e ho cercato di migliorarmi giorno dopo giorno e questo mi ha reso un ragazzo capace di superare le difficoltà in ogni momento.

Ed è grazie a questo che ora ‘sono costretto’ a lasciare la mia squadra, la mia famiglia, gli amici e tutta la mia vita qui, per rincorrere quel sogno che ho da quando ho messo il primo piede in campo correndo dietro ad un pallone. Perciò ringrazio i miei compagni, tutti gli allenatori che mi hanno fatto diventare il ragazzo e giocatore che sono diventato e tutte le persone che hanno contribuito alla mia crescita.