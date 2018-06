Simone Verdi è stato già acquistato, l’annuncio ufficiale non c’è ancora stato ma il presidente De Laurentiis, in una lunga intervista, ha dato per fatto l’affare. Il calciomercato degli azzurri ruota attorno all’acquisto di un nuovo portiere. Da mesi si fanno tanti nomi, adesso il favorito per la successione di Reina pare essere Salvatore Sirigu, il portiere del Torino che con Mancini ha ritrovato anche la maglia azzurra.

I candidati alla successione di Reina. Quando la scorsa estate Reina disse di no al Paris Saint Germain ufficializzò anche che a fine anno avrebbe cambiato aria. Lo spagnolo ha firmato un triennale con il Milan ed ha lasciato tanti rimpianti nella tifoseria che ha apprezzato le doti dell’ex Liverpool. Sono stati affiancati tanti nomi di portieri al Napoli. Il favorito inizialmente pareva Leno del Bayer Leverkusen, sorpassato poi da Rui Patricio, che è stato bocciato da Ancelotti. Fuori dall’elenco anche Mattia Perin, che andrà alla Juve, e Meret, obiettivo della Roma. Mentre è caldo il nome di Areola del Paris Saint Germain.

Perché Sirigu potrebbe firmare per il Napoli. Improvvisamente il portiere granata è diventato un obiettivo e soprattutto il favorito per la porta del club partenopeo. Innanzitutto perché Ancelotti lo conosce molto bene, lo ha avuto con il Paris Saint Germain per due stagioni. L’agente di Sirigu è Branchini, procuratore del nuovo tecnico del Napoli e anche di Verdi, che passerà in azzurro tra pochi giorni. Inoltre il trentunenne ha solo un altro anno di contratto con il Torino e non costerebbe moltissimo. Sirigu ha anche le spalle larghe per giocare con una squadra che cercherà di lottare per lo scudetto e che disputerà la Champions League, competizione che ha disputato proprio con il Paris Saint Germain. E l’esperienza potrebbe essere un elemento a favore di Sirigu, che ha disputato anche un Mondiale e due Europei con l’Italia.