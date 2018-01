Dries Mertens non è in forma. Sicuri? A sentire l'attaccante belga del Napoli sembra invece che tutto proceda per il verso giusto. Perché mentre il calcio è in vacanza, anche Mertens si riposa e lo fa lontano dall'Italia, tra spiagge bianche e mari cristallini. Ciò si evince dai social visto che sugli account ufficiali non mancano fotografie del campione del Napoli ripreso in momenti di assoluta spensieratezza ed allegria. E lo stesso giocatore ha voluto sottolineare una promessa: quando si ritornerà a giocare, lui tornerà anche a giocare.

Ciò che non gli è mai mancato è lo spirito goliardico, di chi si diverte e si fa volere bene: Dreis Mertens non a caso si è integrato subito e completamente all'interno del Napoli e di un ambiente che lo ama e lo rispetta. E non vuole perderlo, perché nel momento del bisogno il berlga si è dimostrato l'uomo giusto al momento giusto, segnando e facendo segnare.

Adesso che la pausa ha interrotto un periodo non decisamente positivo, Mertens si è lanciato in una promessa, fatta a suo modo, con ironia e divertimento: lui se la ride in spiaggia e lancia una provocazione a tutti: "“Per i miei “Presidenti” del Fantacalcio 📝

stat senz pensier mi sono riposato”. Che non significa altro se non: quando torno in campo ritorno a segnare e afar vincere il Napoli.

Una promessa che si potrebbe sposare anche con il prossimo periodo agonistico, delicato e decisivo per il club partenopeo e per il campione belga. Infatti, per evitare problemi estivi la società e il giocatore starebbero studiando il modo di rinnovare ancora il contratto, togliere la clausola attuale che il Napoli reputa insoddisfacente e aumentare gli emolumenti al giocatore. Le due parti sono già in contatto da tempo e non sembra ci siano frizioni. Ciò allontanerebbe le sirene di mercato e renderebbe Mertens di nuovo un punto di riferimento.