Non è per il momento un 2020 da ricordare per Alex Meret. Il ventiduenne portiere del Napoli ha infatti perso il posto da titolare, giocato soltanto tre partite e dovuto fare i conti con due infortuni. Dopo il problema fisico dello scorso gennaio, il numero uno friulano si è infatti nuovamente fermato e non ha potuto regolarmente allenarsi con il resto della squadra di Rino Gattuso a causa di una contusione e di un fastidio muscolare. A riferirlo è stato lo stesso club partenopeo con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui".

La paura di perdere l'Europeo

La fortuna non sta dunque aiutando l'ex portiere dell'Udinese, che dopo aver pagato la scelta tecnica del proprio allenatore (che gli ha preferito Ospina per una migliore attitudine ad iniziare l'azione con il pallone tra i piedi) stava cominciando ad esercitarsi con allenamenti specifici per avviare la manovra da dietro nel miglior modo possibile. Il nuovo stop, rischia inoltre di fargli perdere altri minuti importanti e di ‘bruciare' le residue speranze di una convocazione per Euro 2020 da parte del commissario tecnico Roberto Mancini.

Malcuit e Koulibaly al lavoro con il gruppo

Le buone notizie per Rino Gattuso arrivano invece da Kevin Malcuit. Il difensore francese, che era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nello scorso ottobre, si è infatti rivisto in campo a Castelvolturno dopo che nei giorni scorsi si era limitato a lavorare in palestra. Insieme all'ex giocatore del Lille si è allenato regolarmente anche Kalidou Koulibaly: il cui rientro in campo è ormai imminente. Per la fase decisiva della stagione, Gattuso potrà dunque tornare a contare su entrambi i suoi difensori.