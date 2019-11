in foto: https://twitter.com/sscnapoli

Kostas Manolas non vuole parlare della decisione di De Laurentiis di spedire il Napoli in ritiro, ma pensa solo al calcio giocato. Il difensore greco in conferenza stampa al fianco di Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions con il Salisburgo, si dimostra concentrato solo sul campo. Manolas ha detto la sua sul momento difficile in Serie A, rispondendo alle critiche ricevute per le lacune in fase difensiva della formazione azzurra.

Manolas, la conferenza prima di Napoli-Salisburgo

Alla vigilia del match Napoli-Salisburgo, in programma martedì sera al San Paolo, Manolas dimostra di credere ciecamente nelle potenzialità della sua squadra. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un avvio di campionato altalenante, culminato nella sconfitta in casa della Roma. Questo il pensiero del difensore greco che traccia la rotta per uscire dalla crisi: "Secondo me siamo una squadra forte che deve entrare bene in campo e lo deve fare dal 1′ al 90′ se vuole ottenere risultati: dobbiamo avere più fame e cattiveria perché non c'è nessuna partita facile".

Cosa ha sbagliato il Napoli contro la Roma, Manolas traccia la rotta prima del Salisburgo

Cosa è andato storto all'Olimpico? Manolas evidenzia gli errori commessi dalla squadra giallorossa che ora, con una vittoria contro il Salisburgo conquisterà la matematica qualificazione agli ottavi di Champions. Per il greco è tempo di scendere in campo con un altro piglio: "A Roma non siamo entrati bene dopo l'1-0 sino alla fine del primo tempo abbiamo giocato bene poi nel secondo tempo siamo entrati nuovamente male e sul 2-0 è finita la partita. Dobbiamo fare meglio perché siamo il Napoli".

Critiche a Manolas e Koulibaly, la difesa del greco

Cosa risponde Manolas a chi gli fa notare che la coppia con Koulibaly ha sfoderato finora un rendimento al di sotto delle aspettative? Il greco difende le sue prestazioni e quelle del compagno di reparto: "Non capisco questi drammi con Koulbaly io ho fatto 6 partite ed è normale che ancora non abbiamo trovato la migliore intesa. Ultimamente, con me e lui in campo, abbiamo preso gol solo con la Roma, io vedo troppa confusione e non capisco perché dicono la difesa, la difesa…una squadra non dipende solo dalla difesa, si difende in undici"