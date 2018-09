Il Napoli ha un girone proibitivo nella prossima Champions League ed è tempo di scelte. Il club azzurro dovrà vedersela con il Paris Saint-Germain dell'ex Edinson Cavani, con il Liverpool di Salah vice campione d'Europa e con la Stella Rossa di Belgrado per riuscire ad accedere alla fase ad eliminazione diretta ma prima dovrà essere presentato l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla competizione per Carlo Ancelotti, che ha deciso di escludere dalla lista per la massima competizione europea Amin Younes. L’esterno offensivo classe ’93 non è stato inserito dall’allenatore del Napoli nella lista Champions che verrà presentata alla UEFA.

Il calciatore tedesco di origini libanesi è stato prelevato dall’Ajax e con il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha firmato un contratto fino al 2023 ma è reduce da un grave infortunio al tendine di Achille che ne ha pregiudicato il regolare inserimento nel gruppo azzurro. La motivazione dell'esclusione è dettata dalla condizione fisica del calciatore ex Ajax e dalla volontà di fare spazio a David Ospina, arrivato negli ultimi giorni di mercato.

24 i giocatori in totale

Se non si tiene conto dell'esclusione di Younes, sono presenti tutti gli altri calciatori della rosa nell’elenco diramato da Carlo Ancelotti: Lorenzo Insigne e Sebastiano Luperto sono stati inseriti nella lista dedicata ai giocatori provenienti dal settore giovanile, dove sono disponibili ancora due posti; mentre Amadou Diawara è stato "recuperato" nella lista B. Simone Verdi e Alex Meret sono nella stessa lista di Marek Hamsik, Piotr Zielinski e Elseid Hysaj considerati "italiani" per il processo di crescita nel vivaio di un club del nostro paese. Tutti tranne uno, insomma: la scelta di “tagliare” proprio Younes sembrava inevitabile e la motivazione potrebbe essere spiegati dai parametri rispettati dal Napoli.