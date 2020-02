Napoli-Lecce si gioca domenica 9 febbraio alle ore 15 allo stadio San Paolo. Azzurri e salentini vanno in campo per la 23sima giornata di campionato con obiettivi differenti. La squadra di Gennaro Gattuso, reduce dal doppio successo contro Juventus e Sampdoria, ha bisogno di trovare continuità di risultati e di rendimento per sperare (ancora) nella rimonta verso la zona Champions (attualmente distante 9 punti). Più vicino il podio per l'Europa League, obiettivo minimo. I pugliesi sono in lotta per evitare la retrocessione e affrontano la trasferta galvanizzati dal poker di reti rifilato al Torino nell'ultimo turno.

Come arrivano Napoli e Lecce al match di Serie A? I partenopei hanno recuperato quasi del tutto gli infortunati "storici", pezzi pregiati della rosa finora rimasti ai margini a causa di infortuni muscolari: si tratta di Koulibaly – che potrebbe anche tornare in campo contro il Lecce -, Mertens (tornato al gol già a Marassi) e Allan. Fare punti al San Paolo è impresa titanica per la formazione di Liverani che, con ogni probabilità, si affiderà alla coppia d'attacco Lapadula-Falco supportata da Saponara. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

