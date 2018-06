Come l'alta area, sale e scende. Dall'Inghilterra torna a galla il nome di David Luiz, il 31enne difensore brasiliano che il tabloid ‘The Sun' accosta (ancora una volta al Napoli). Dicono da Oltremanica che il calciatore sarebbe una specie di regalo che il presidente, Aurelio De Laurentiis, farebbe al tecnico, Carlo Ancelotti. Una strenna prima della partenza per il ritiro di Dimaro da 26 milioni di sterline (circa 30 milioni in euro) sì da regalare al neo allenatore quel calciatore di esperienza e spessore internazionale che all'interno di un gruppo può fare sempre la differenza. Perché proprio l'ex Psg? La conoscenza con l'allenatore c'entra ma contano di più altri fattori:

è finito dietro le quinte con Antonio Conte nella scorsa stagione, complice anche un infortunio che gli ha impedito di essere presente al Mondiale

non ha molte opportunità per tornare al centro della scena con Maurizio Sarri che al Chelsea ha già chiesto un sacrificio per avere Daniele Rugani, pupillo a Empoli

il suo cartellino potrebbe essere utilizzato per ammorbidire l'indennizzo da 5 milioni di euro che i Blues dovrebbero versare nelle casse dei partenopei per il ‘tecnico liberato'

le conferme di Christensen e Rudiger, la permanenza di Cahill e Azpilicueta, l'arrivo di Rugani di fatto tolgono spazio al giocatore sudamericano

Ancelotti potrebbe decidere di utilizzarlo come mediano basso davanti alla difesa al posto di Jorginho e non necessariamente nel pacchetto arretrato.

Tutto molto bello poi, però, ci sono alcuni punti da chiarire a cominciare dallo stipendio di David Luiz il cui importo attuale è completamente fuori parametro rispetto alla politica dei conti del Napoli. L'ex Psg ha un ingaggio da 7 milioni di euro all'anno (137 mila euro a settimana, 548 mila al mese… mica bruscolini), somma che in Italia è appannaggio di Higuain, Dybala, Bonucci mentre tra gli azzurri il calciatore che percepisce più soldi è Lorenzo Insigne e – al netto delle tasse – non supera i 3.6 milioni di euro (la metà di Luiz). Altra questione: i diritti d'immagine, materia che spesso ha creato problemi al club visto che, almeno alla corte dei campani, è un dazio da pagare alla società.