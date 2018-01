Un calciatore che abbia lo stesso profilo dell'indistruttibile Callejon. Se fosse possibile clonare lo spagnolo, De Laurentiis lo farebbe senza pensarci due volte assicurando al Napoli e a Sarri un giocatore che è una garanzia in termini di rendimento, affidabilità, perfetto per l'ingranaggio calibrato al millimetro dei campani. Non è un caso che José Mourinho ne abbia sempre tessuto le lodi al tempo della sua avventura al Real Madrid. Chi può essere il suo sostituto? Bella domanda, un altro uguale non esiste però per quella zona di campo i partenopei hanno individuato già da tempo la pedina meglio confacente alle necessità tattiche: si tratta di Simone Verdi del Bologna che ha buona memoria della filosofia di gioco applicata dal tecnico, lo stesso che ne apprezzava le qualità a Empoli.

All-In su Verdi al tavolo delle trattative

E' lui il calciatore che Sarri ha richiesto espressamente, soprattutto per la duttilità che lo porta a interpretare più ruoli (può giocare sia sulla corsia di destra sia su quella mancina) e al dinamismo che lo caratterizza. Il Napoli proverà ad accontentare l'allenatore, la strategia per convincere il giocatore è stata approntata ma servirà una delicata opera diplomatica per persuaderlo a lasciare l'Emilia a stagione in corso, senza il timore che una volta giunto sotto il Vesuvio finisca dietro le quinte come accaduto a Pavoletti (caso diverso dal punto di vista tattico) oppure a Giaccherini che mai sono riusciti a integrarsi negli schemi di Sarri.

La strategia per l'operazione di mercato

Come battere la concorrenza e prendere Verdi? Il piano del Napoli consiste nel presentare al Bologna un'offerta di 20 milioni e bonus più il prestito di Ciciretti fino al termine della stagione, anticipandone l'arrivo rispetto a giugno ma consentendogli di chiudere il torneo in Serie A.

Il ‘piano b'

Se il Napoli non dovesse riuscire a vincere le resistenze di Verdi adesso allora si muoverà lungo una strada alternativa. Anticipare a gennaio l'arrivo di uno tra Ciciretti e Younes dell'Ajax (operazioni praticamente già concluse per giugno) oppure puntare con maggiore decisione su Gerard Deulofeu che a Barcellona ha ormai esaurito la sua esperienza. Lo spagnolo è un profilo gradito e costa 15 milioni di euro. I prossimi giorni, complici la sosta di campionato, saranno decisivi.