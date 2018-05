L’arrivo di Ancelotti ha dato una scossa al calciomercato del Napoli, che quest’estate con ogni probabilità sarà molto attivo. Nell’attesa di capire chi sarà il nuovo portiere, con il portoghese Rui Patricio favorito su Leno, la società partenopea pensa soprattutto al reparto offensivo. Verdi è molto più vicino, mentre il nome nuovo è quello di Mariano Diaz, attaccante del Lione.

Chi è Mariano Diaz il nuovo obiettivo di mercato del Napoli. Classe 1993, nato in Spagna, ma con il passaporto dominicano questo attaccante venticinquenne è cresciuto con il Real Madrid, con cui nella stagione 2016-2017 ha disputato complessivamente più di una dozzina di partite, segnando anche più di un gol. Dopo aver vinto la Liga e la Champions League Diaz è passato al Lione, con cui in questa stagione ha sbalordito realizzando 21 gol in 45 partite. L’ennesimo grande colpo del club francese che lo ha pagato solo 8 milioni e ora può cederlo per decine di milioni.

in foto: La scheda di Mariano Diaz del Lione (fonte whoscored.com)

Quasi fatta per Verdi. Con sei mesi di ritardo gli azzurri riusciranno a comprare Simone Verdi, decisivo l’intervento di Carlo Ancelotti. La trattativa si è magicamente sbloccata e forse già la prossima settimana il ventiseienne esterno sarà un giocatore del Napoli. Verdi firmerà un contratto di 5 anni da 1,8 milioni netti a stagione. Al Bologna 23 milioni, più 2 di bonus. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Roberto Inglese, calciatore di proprietà del Napoli e che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Chievo.

Gli obiettivi di mercato del Napoli. Sono tanti i nomi sul tappeto per il mercato del club partenopeo. Rui Patricio dovrebbe essere il nuovo portiere, la trattativa con lo Sporting Lisbona è in fase molto avanzata. Caldissimo è anche il nome di Fabian Ruiz, ventiduenne del Betis Siviglia e grande rivelazione della Liga.