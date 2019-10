Forte trauma distorsivo al ginocchio destro ma si teme per la rottura del crociato. È questo il primo report medico ufficiale fornito dal Napoli sulle condizioni Kevin Malcuit, infortunatosi a Ferrara durante la partita di campionato contro la Spal. Il calciatore verrà sottoposto a ulteriori esami nella giornata di lunedì, solo allora si conosceranno con esattezza entità del trauma e i tempi di recupero necessari. Di sicuro il difensore non ci sarà mercoledì prossimo 30 ottobre, in occasione del turno infrasettimanale che vedrà gli azzurri di scena in casa alle 19 contro l'Atalanta, né per l'anticipo del 2 novembre all'Olimpico contro la Roma (ore 15).

Come si è infortunato Kevin Malcuit, le condizioni

La dinamica dell'azione che ha portato all'infortunio di Malcuit mostra come il difensore appoggi male la gamba destra a terra. L'articolazione viene sollecitata da quel movimento brusco e scomposto, il calciatore cade e resta a terra. La smorfia di dolore è il primo segnale che qualcosa non va, quando il terzino alza il braccio e si volta verso la panchina non c'è altro da interpretare: viene soccorso dallo staff medico, stringe i denti e prova a restare in campo ma è tutto inutile. Malcuit non ce la fa a restare in piedi, Ancelotti lo sostituisce con Callejon. Il primo bollettino dei partenopei ha già fornito un'indicazione sulle condizioni del giocatore, adesso si attende l'esito dei controlli che verranno effettuati a distanza di 24 ore.

Emergenza in difesa per Ancelotti per le assenze

L'infortunio di Malcuit complica i piani e le scelte dell'allenatore che finora è stato costretto a rimescolare le pedine in difesa per gli stop capitati a Mario Rui, Hysaj, Maksimovic e Manolas (quest'ultimo ha saltato anche la trasferta di Ferrara). Ce la faranno a essere a disposizione per il campionato? Qualche chance in più sembrano averla il serbo, già a disposizione contro la Spal, e il portoghese. Quanto al centrale greco le sue condizioni verranno valutate ulteriormente nelle prossime ore così come la guarigione del laterale albanese dopo la lesione allo sterno rimediata a Torino contro i granata.