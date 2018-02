Dries Mertens vuole esserci. Quel brutto (e maledetto) colpo preso nel derby col Benevento ha rischiato di procurargli danni ben più gravi di una leggera distorsione alla caviglia sinistra: non ha fermato il belga, che ha svolto un programma di allenamento personalizzato di recupero per tutta la settimana, ma non lo ha restituito del tutto guarito a Sarri. Cosa significa? Che al momento non v'è certezza sull'impiego dell'attaccante in previsione della sfida di sabato sera contro la Lazio. La risonanza magnetica alla quale s'è sottoposto nelle giornata di giovedì ha escluso complicazioni e al tempo stesso confermato i miglioramenti progressivi: guarigione vicina, non raggiunta.

Come sta il belga? Il bomber azzurro avverte ancora un piccolo dolore – come si apprende da Mediaset Premium – e la scelta da parte del tecnico verrà fatta soltanto nella giornata di domani. Dipendesse da Dries, stringerebbe i denti e andrebbe in campo anche su una gamba sola ma è da folli rischiarlo in questa fase così delicata della stagione e soprattutto contro un avversario che a Napoli arriverà per riscattare la doppia sconfitta subito in campionato nelle ultime giornate (clamorosa quella di lunedì scorso contro il Genoa in casa) e fare punti in chiave Champions. E poi c'è quel ko incassato all'andata proprio per un'eccezionale conclusione del belga, autore di quel pallonetto alla Maradona che mandò in estasi i tifosi partenopei fino ad azzardare il paragone con l'ex Pibe de Oro.

Le prossime ore saranno decisive. Se Mertens proverà ancora dolore allora partirà dalla panchina. A quel punto, considerata l'indisponibilità di Milik, sarà Callejon ad occupare la posizione di attaccante centrale come accaduto in qualche altra occasione con Ounas (oppure Rog) che andrebbe a posizionarsi sulla destra. Le condizioni di Dries non sono l'unica preoccupazione per Sarri: sensazioni positive arrivano da Hysaj (reduce dall'influenza) mentre Albiol è molto vicino al forfait complice un infortunio muscolare che lo tormenta dalla gara con il Bologna. Per sostituirlo c'è Chiriches.