Napoli-Lazio è la prima sfida dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le 20.45 allo stadio San Paolo. Le due squadre tornano ad affrontarsi a circa 10 giorni di distanza dal confronto in Serie A, che ha visto la Lazio imporsi per 1-0 grazie ad un gol di Immobile. A differenza della partita di campionato, in Coppa Italia ci si giocherà tutto in gara secca: in caso di parità dopo 90 minuti, si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La squadra che passerà il turno affronterà in semifinale una tra Inter e Fiorentina, secondo il tabellone sorteggiato ad inizio stagione. Per il Napoli, in profonda crisi di risultati, la Coppa Italia rappresenta l'opportunità di dare un senso ad una stagione finora molto negativa. La Lazio, al contrario, spera di riuscire a replicare anche in coppa lo spirito che sta portando i biancocelesti a disputare un grande campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti di trasmissione delle partite di Coppa Italia. Nel dettaglio, la gara andrà in onda su Rai 1 con collegamento pre-partita a partire dalle 20.30 e diretta dell'incontro dalle 20.45. Seguirà uno studio post-partita con le interviste ai protagonisti dell'incontro, l'analisi sulla gara e la moviola dei casi controversi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Napoli e Lazio

Napoli-Lazio si potrà seguire anche in diretta streaming, legalmente, attraverso RaiPlay, il servizio streaming della tv di stato disponibile sia come app – per smartphone e tablet compatibili – sia come sito, per computer e laptop. Per accedere alla visione gratuita dell'incontro servirà soltanto una connessione internet attiva.