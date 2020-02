Prima il Brescia di Mario Balotelli, poi il Barcellona di Leo Messi. Il Napoli di Rino Gattuso è atteso da due impegni da non sottovalutare: specialmente quello di Champions League contro la formazione di Quique Setién. Il lavoro di avvicinamento alle due gare è già cominciato, ma ha però visto Kalidou Koulibaly lavorare a parte e non con il resto della squadra. Il difensore franco-senegalese, dopo essere tornato in campo con il Lecce e aver dimostrato di non essere ancora al meglio, sono infatti giorni che svolge sedute differenziate e la sua assenza al ‘Rigamonti' di Brescia è praticamente certa.

Koulibaly non ha dunque smaltito ancora del tutto l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 14 dicembre, durante la partita contro il Parma: un problema fisico che il giocatore di Gattuso si è trascinato per settimane e che ora rischia di fargli saltare il primo dei due incroci con Messi e compagni. In vista della sfida di Champions, il tecnico partenopeo dovrà probabilmente fare a meno anche di Hysaj: fermo ai box per una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Allan pronto al rientro

Nel prossimo turno di campionato, il Napoli potrebbe però ripresentare in campo Allan. Ricucito lo strappo con Gattuso, il centrocampista brasiliano ha ripreso ad allenarsi e a lavorare con il gruppo. Se le indicazioni positive verrano confermate anche a ridosso della sfida in casa delle ‘Rondinelle', il ‘ribelle' Allan potrebbe dunque partire dall'inizio e dare un turno di riposo a Zielinski.

Contro la formazione di Diego Lopez, il Napoli potrebbe dunque scendere in campo con scelte obbligate in difesa (dove ci saranno Maksimovic e Manolas) e con quei giocatori che vinceranno i vari ballottaggi in tutte le zone del campo: a cominciare da quello tra Meret e Ospina per la porta e da quello tra Callejon e Politano per la fascia destra. Insigne dovrebbe invece partire dall'inizio.