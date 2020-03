Il Napoli è una delle poche squadre che sta continuando ad allenarsi anche dopo lo stop del campionato perché la prossima settimana ha in programma la sfida in casa del Barcellona, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gattuso sta provando a tenere alta la concentrazione nonostante l'emergenza Coronavirus e tutto ciò che sta avvenendo nel nostro paese. Intanto il tecnico calabrese deve fare i conti con l'infortunio di Nikola Maksimovic, che era diventato un pezzo importante nello scacchiere di Rino, ma al Nou Camp non ci sarà a causa di una distrazione al gastrocnemio mediale della gamba destra ma l'allenatore dei partenopei può sorridere perché per la sfida contro i catalani potrebbe recuperare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è rientrato in gruppo e la speranza di Gattuso è che possa essere convocato per la trasferta della prossima settimana. In questa stagione con Gattuso KK ha giocato solo due volte: i primi 3 minuti col Parma prima dell'infortunio ed è sceso in campo nella sfida contro il Lecce persa per 3-2.

