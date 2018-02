Burlone. Così l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, definisce il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il botta e risposta a distanza tra bianconeri e azzurri fa registrare l'ennesimo sussulto. E' un duello senza esclusione di colpi tra le due protagoniste nella corsa scudetto: copione a braccio, a ciascuno la battuta del momento. Una situazione divenuta incandescente nelle ultime settimane, con tanto di polemiche scaturite dalla presunta intromissione/azione di disturbo della ‘vecchia signora' nelle trattative di mercato dei campani (nello specifico, la pressione sul Sassuolo per Politano). "Gli Agnelli sono i più potenti d'Italia, si condiziona anche in silenzio", ha ammesso il massimo dirigente del Napoli commentando quanto accaduto nel mese di gennaio e più in generale in campionato. La replica non tarda ad arrivare.

Quello che dicono gli altri non ci tocca anzi ci dà ancora più carica. Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che queste sono insidie che annualmente dobbiamo affrontare – ha ammesso l'ad Marotta -. Le frecciatine che arrivano da Napoli non ci toccano.

Insidie all'ordine del giorno, trappole tese lungo il cammino. Nulla di cui preoccuparsi o che lascia sorpresi, però a Torino le ‘sciabolate morbide' – tanto per restare nel gergo calcistico – che arrivano da Napoli, le stoccate di De Laurentiis come il duello tra Sarri e Allegri sul calendario, aggiungono pepe e un po' di colore alla sfida al vertice per lo scudetto.