Kevin Malcuit stamattina, a tre giorni dalla rottura del legamento crociato, è stato sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La notizia l'ha data il Napoli che in una nota ufficiale ha scritto che l'operazione è perfettamente riuscita. Il francese è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani, alla presenza anche del responsabile sanitario del club partenopeo Canonico.

L'infortunio di Malcuit e i tempi di recupero

Il terzino destro si è infortunato domenica scorsa nel match con la Spal. Non sono stati ancora ufficializzati i tempi di recupero, ma è probabile che Malcuit sia costretto a fermarsi per 6 mesi. Ciò significa che l'ex difensore se tutto andrà come spera tornerà nella seconda metà di aprile.

Kevin Malcuit ringrazia tutti su Instagram

Il ventottenne dopo essere stato operato ha postato una sua foto su Instagram e nel messaggio a corredo ha voluto ringraziare tutti quelli che gli hanno scritto un messaggio dopo la rottura del crociato:

Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento, mi hanno commosso! Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile! #ForzaNapoliSempre.

Le parole del procuratore di Malcuit

In un'intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli' Satin, l'agente del calciatore, ha detto che nella giornata di giovedì sarà a Roma e ha detto che il giocatori appena si è infortunato ha capito di aver subito un problema serissimo al ginocchio: